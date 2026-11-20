El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó varios países de América Latina esta semana como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para articular cooperaciones militares contra organizaciones narcoterroristas en la región junto a gobiernos aliados.

Si bien se esperaba que Hegseth visitara primero Colombia, el funcionario estadounidense terminó llegando de manera inesperada a Venezuela, donde fue recibido con honores por Delcy Rodríguez y varios miembros del Gobierno interino. Allí, aprovechó para firmar un acuerdo de cooperación militar entre ambos países e, incluso, recordó la captura de Nicolás Maduro: “Gritó burlonamente: ‘Vengan por mí’. Bueno, respondimos a ese llamado”, dijo el jefe del Pentágono.

Las 10 frases claves de la visita a Colombia de Pete Hegseth, jefe del Pentágono: “Vamos a seguir y matar a los narcoterroristas”

En horas de la tarde del miércoles 18 de noviembre llegó a Colombia, donde se reunió con los ministros de Defensa Nacional, Jorge Mora, y de Relaciones Exteriores, Omar Bula, e hizo la entrega del primero de una serie de aviones militares C-130 Hércules que llegarán al país.

Posteriormente, volvió a Venezuela, donde pasó la noche y, en horas de la mañana, se hicieron públicas fotos suyas trotando en Fuerte Tiuna, lugar donde hace solo unos meses Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses. Su gira continuó con viajes hacia Ecuador y Honduras.

Frase

“Mi regalo al pueblo haitiano”

Manifestaciones a favor de Nayib Bukele en Haití. Foto: AP Photo/Patrice Noel

Dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de una nueva operación contra las pandillas en Haití en la que se destruyó la mansión de uno de los líderes de una organización criminal en el país.

Cifra

5,3%

Pedro Sánchez Foto: AP Photo/Manu Fernandez

Fue el aumento del salario mínimo que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en España, a pocos días de las elecciones generales. Así, esta remuneración llegará hasta los 1.286 euros brutos.

Foto

De regreso

Papa León XIV Foto: AP Photo/Gregorio Borgia

El papa León XIV volvió al Vaticano después de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice fue recibido por una multitud en la plaza de San Pedro.

Estados Unidos

Nueva derrota

Mary Peltola derrotó al senador republicano Dan Sullivan en Alaska Foto: AP

La demócrata Mary Peltola derrotó al senador republicano Dan Sullivan en Alaska y les arrebató a los republicanos uno de sus escaños en el Senado de Estados Unidos, con lo que amplió la mayoría de su partido a 56 curules frente a 44. La victoria convierte a Peltola en la primera demócrata en representar al estado en esa cámara desde 2008 y en una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Senado.

¿Qué pasará en Colombia tras la victoria de los demócratas en las ‘midterms’? Brian Nichols responde en SEMANA

La contienda fue una de las últimas en definirse en las elecciones legislativas de medio término. Peltola obtuvo el 50,1 por ciento de los votos de primera preferencia, suficiente para ganar sin necesidad de una segunda ronda del sistema de votación preferencial de Alaska. Con esto, los demócratas consiguen su mayor avance en una elección legislativa de medio término desde 1958.

Reino Unido

De armas tomar

Principe Harry. Foto: Efrem Lukatsky/Pool AP via AP

En entrevista con el diario The Telegraph, el príncipe Harry aseguró que estaría dispuesto a reincorporarse al ejército británico y combatir contra Rusia “si fuera necesario”. La declaración del hijo del rey Carlos III se dio durante su visita a Ucrania esta semana.

Cabe recordar que el hermano del heredero al trono formó parte del despliegue militar que estuvo en Afganistán en dos ocasiones: de 2007 a 2008 y de 2012 a 2013.

Arrestan al padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry: lo acusan por tener material sexual infantil

Las declaraciones se dieron en medio de su visita sorpresa a la ciudad de Leópolis, donde se reunió con soldados heridos por la invasión rusa. Allí aseguró que, si fuera el caso, “estaría allí al ciento por ciento para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y los militares en activo”, dijo Harry en sus declaraciones recogidas por el medio británico.

Paraguay

Indecoroso destino

Santiago Peña. Foto: AFP

El expresidente de Paraguay Santiago Peña ingresó esposado, con casco y chaleco antibalas a la cárcel militar de Viñas Cué, en Asunción, donde continuará bajo prisión preventiva por su presunta vinculación con el escándalo financiero de Ueno Bank. El traslado fue ordenado por el juez Osmar Legal después de que se denunciaran privilegios durante su reclusión anterior, entre ellos una habitación con aire acondicionado y equipos de gimnasio.

Peña enfrenta investigaciones por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Según la Fiscalía, habría utilizado su influencia para favorecer a la entidad financiera y obstaculizar su supervisión. El exmandatario paraguayo niega las acusaciones, a pesar de las pruebas en su contra y su destitución en medio de un juicio político.