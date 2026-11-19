El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este jueves 19 de noviembre a Honduras para firmar acuerdos de seguridad con este país azotado por la violencia del narcotráfico.

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Hegseth arribó a la base militar de Palmerola para reunirse con el presidente hondureño, Nasry Asfura, en una gira que lo llevó previamente a Venezuela, Colombia y Ecuador.

El jefe del Pentágono dijo que serán suscritos dos acuerdos sobre cuestiones como “ciberdefensa” y señaló que Estados Unidos quiere fortalecer la cooperación con Honduras mediante “operaciones militares” contra la criminalidad, aunque no ofreció detalles al respecto.

🤝🇺🇸 Desde Palmerola, el presidente Nasry Asfura y el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, destacaron la cooperación bilateral para fortalecer la seguridad regional y combatir el crimen organizado. #TNH #UnGobiernoQueHace #AsfuraHace #Honduras #EstadosUnidos https://t.co/gGILlnGWuv — TNH (@TNH2026) November 19, 2026

“Queremos lograr resultados para su país, mi país y nuestros países juntos, y eso es a través de la cooperación bilateral, a través de operaciones militares”, dijo Hegseth junto a Asfura, estrecho aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Asfura, en el poder desde enero pasado, recibió un firme espaldarazo de Trump en su carrera a la presidencia, luego de que el presidente estadounidense amenazara con cortar la ayuda a Honduras si el candidato derechista no era elegido.

En la antesala de las votaciones, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura, de una condena a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha destacado ante el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el papel de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico en la que es la primera visita oficial del jefe del Pentágono en Quito.

“Ecuador ha marcado el ritmo en la lucha contra las organizaciones y redes narcoterroristas a lo largo del Pacífico Oriental y sus fronteras”, destacó Hegseth en sus redes sociales tras un encuentro cuyo objetivo era “reafirmar nuestro firme apoyo” a las autoridades ecuatorianas en esta materia.

Earlier today, I met with Ecuador’s President Daniel Noboa to reaffirm our steadfast support for Ecuador’s fight against narco-terrorists. We discussed our shared commitment to confronting narco-terrorist threats, strengthening border security, and delivering decisive results for our shared security. As a founding member of A3C, Ecuador has set the pace to confront narco-terrorist organizations and networks along the Eastern Pacific and their borders. — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 19, 2026

“Hemos hablado de nuestro compromiso común de hacer frente a las amenazas narcoterroristas, reforzar la seguridad fronteriza y lograr resultados decisivos para nuestra seguridad común”, dijo el titular de la cartera militar.