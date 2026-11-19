Estados Unidos ha anunciado este jueves sanciones contra los cabecillas de la filial canadiense de la mafia italiana de la ‘Ndrangheta por su complicidad con los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico.

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Las sanciones atañen entre otros al líder de la facción de la ‘Ndrangheta en Toronto, Angelo Figliomeni (también conocido como ‘Don Angelino’) y a Luigi Vescio Sr. (alias ‘El Enterrador’), propietario de una cadena de funerarias en Ontario.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta que la filial canadiense de la mafia “se ha fortalecido en los últimos años hasta el punto de que dicta el curso de los acontecimientos en Italia desde el otro lado del océano”.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned two international drug trafficking organizations: the Australia-headquartered Comanchero Outlaw Motorcycle Gang and the Italy-based ‘Ndrangheta, a mafia-type criminal syndicate. By providing essential logistical and operational support, the Comancheros and ‘Ndrangheta help terrorist cartels expand their international reach and sustain global narcotrafficking networks. https://t.co/Kuw5rXz97h — Treasury Department (@USTreasury) November 19, 2026

Estados Unidos responsabiliza a la filial canadiense de narcotráfico, el lavado de dinero, el asesinato y otros delitos dentro de su colaboración con los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, y el colombiano Clan del Golfo.

Junto a la ‘Ndrangheta también ha sido sancionada la banda de motociclistas australianos Los Comancheros, partícipes de la misma red que facilita a estos cárteles el desplazamiento de sus cargamentos de drogas y el blanqueo de capitales para “extender sus operaciones criminales a través de fronteras internacionales y sostener redes globales de narcotráfico”.

El Departamento del Tesoro designa a la cúpula de los Comancheros, encabezada por Alexandre Varela Villar, radicado en España, como los responsables de ayudar a cárteles mexicanos a introducirse en el lucrativo mercado australiano y neozelandés.

“Debido a la distancia geográfica respecto de las principales regiones productoras de cocaína en el hemisferio occidental, los cárteles pueden cobrar importantes primas en comparación con las drogas vendidas en Estados Unidos” explicó el comunicado.

El Clan del Golfo hace presencia en todas las subregiones de Antioquia. Foto: FOTO: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

“El Cártel de Sinaloa es conocido por enviar ‘células durmientes’ a Australia para facilitar la distribución local de drogas y establecer contactos con los Comancheros y otras bandas de motociclistas fuera de la ley” añadió.