Las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la sesión plenaria de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen le han dado la vuelta al mundo.

Allí se ve al primer mandatario norteamericano cerrando en algunos momentos los ojos. El video ha sido compartido por varios portales en el mundo preguntándose si el primer mandatario norteamericano se quedó dormido.

Durante la intervención, el presidente Xi Jinping estaba hablando en chino, exponiendo su visión para la cumbre.

El episodio es apenas una anécdota, en medio del histórico encuentro de tres líderes mundiales: Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

China, Estados Unidos y Rusia adoptaron este jueves una “declaración de paz” durante una cumbre sin precedentes de sus dirigentes, informaron el Kremlin y los medios de comunicación estatales chinos.

“Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, se lee en la declaración conjunta emitida tras la reunión celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

“Los tres jefes de Estado reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse”, asegura la declaración de paz.

El encuentro en la sede de la cumbre de la APEC duró alrededor de una hora y 20 minutos. Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.

Como “grandes potencias”, los tres países deben “salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales”, aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia “trascendental” de la cita. “Estamos haciendo historia”, dijo por su parte Trump.

Este cónclave en la histórica Villa Kylin de Shenzhen avivó los temores de que los líderes de estas tres potencias puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

“Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania”, dijo Putin.

También aseguró que las tres potencias tienen una “responsabilidad” en materia de paz y seguridad global y dijo que, en las conversaciones a puerta cerrada, hablarían de seguridad alimentaria y energética.

Por su parte, Trump abordó el desarme nuclear, otra de las cuestiones candentes entre los países con mayor arsenal atómico del mundo.

Según el estadounidense, los tres países están en “una posición única” para reducir el número de armas nucleares y “para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, aunque reconoció que es “algo muy difícil de llevar a cabo”.

“Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una “espada de Damocles” suspendida sobre la humanidad. Desde febrero, cuando expiró un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas, estos dos países quieren arrastrar a China a un eventual nuevo acuerdo.

Sin embargo, el gigante asiático exige a Washington y Moscú que reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar su propio armamento.

La histórica cumbre estuvo precedida por encuentros bilaterales entre Trump y los otros dos presidentes, que se habían reunido por separado en la víspera. En su encuentro con Putin, el primero desde agosto de 2025, el estadounidense se refirió al ruso como su “amigo”, a lo que este respondió en inglés: “Encantado de verte”.

Trump y Xi se reunieron luego, por tercera ocasión este año. El líder estadounidense destacó su “excelente relación desde hace muchos años” y Xi celebró que sus lazos son “estables y han mejorado”.

Pekín, Washington y Moscú dieron versiones diferentes sobre lo que esperaban discutir al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Tras la reunión inédita no trascendió ninguna declaración sobre la guerra en Irán ni mayores precisiones sobre el desarme nuclear.

Algunos observadores señalaron que la reunión repercutirá negativamente en la imagen del presidente estadounidense, pero supondrá un impulso para Xi y sobre todo Putin, marginado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022. La reunión “le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania aparentemente con pocas repercusiones”, dijo Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute.

“Xi Jinping y Vladimir Putin están tocando a Donald Trump como si fuera un violín barato”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer. Trump, recibido en el aeropuerto por el mismo Xi en un gesto inédito en décadas de protocolo diplomático, también especuló con un posible encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, que no parece concretarse.

Eclipsada por el encuentro trilateral, la cumbre de la APEC, con la presencia de dirigentes de 21 países, también sirvió para discutir temas como la política comercial y la inteligencia artificial.

Xi inauguró la reunión de líderes este jueves con un llamado a “reducir las barreras al comercio y la inversión”. Participaron por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast.

Ante la plenaria de la cumbre, el mandatario ultraderechista chileno dijo que su país “no quiere mirar” el cambio provocado por la IA “desde fuera, quiere liderar”. “Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita”, destacó.

Sheinbaum alertó a su turno que “las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades”, pero también “profundas desigualdades”.

A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron el jueves para la “foto de familia” de la APEC con bufandas a juego.

*Con información de AFP