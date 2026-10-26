EE. UU. se prepara para una guerra mundial: bases militares, reactores nucleares y un plan de supervivencia de 90 días

Según un informe, el Pentágono está preparando las bases militares estadounidenses para operar de forma independiente durante al menos 90 días en caso de una guerra importante, garantizando así la continuidad de los servicios y suministros esenciales frente a posibles interrupciones en la infraestructura civil y las cadenas de suministro mundiales.

Donald Trump no descarta un nuevo ataque militar de EE. UU. contra Irán: “Existe la posibilidad”

Estos planes forman parte de FORTRESS, una iniciativa que se detalla en documentos revisados ​​por Fox News Digital el domingo.

“No queremos depender de la infraestructura municipal civil estándar para gestionar nuestra defensa nacional. Sencillamente, no podemos. Es un riesgo intolerable”, declaró Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, a Fox News Digital.

El objetivo de la iniciativa es continuar con las operaciones durante 90 días Foto: X/@USMC

Parnell sostuvo que la estrategia de defensa nacional de Estados Unidos necesita evolucionar para hacer frente a los riesgos que podrían amenazar directamente su territorio continental.

“Me di cuenta de que gran parte de nuestra concepción de la defensa nacional se basaba en la anticuada suposición de que dos océanos nos protegerían”, declaró.

Parnell también señaló que el presidente Donald Trump había promovido una perspectiva renovada en esta materia mediante iniciativas como Golden Dome, además de reforzar el interés estratégico en el hemisferio occidental, Groenlandia y Panamá.

El plan FORTRESS incluye la incorporación de reactores nucleares transportables, sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías de gran capacidad y microrredes destinadas a garantizar el funcionamiento de las bases militares ante posibles interrupciones del suministro eléctrico.

La iniciativa FORTRESS exige energía independiente, reservas estratégicas y cadenas de suministro de respaldo Foto: AFP

Según documentos obtenidos por Fox News, el plan establece la creación de reservas estratégicas de municiones, combustibles, minerales esenciales, componentes electrónicos, piezas de repuesto y material sanitario.

A ello se suma la exigencia de disponer de, al menos, dos fuentes de suministro o líneas de producción homologadas para satisfacer los requerimientos fundamentales de defensa.

Donald Trump amenaza ante la ONU con usar el “poderío militar” para defender los intereses de EE. UU.

“Es probable que el próximo conflicto se libre en múltiples frentes. Basta con observar la geopolítica que hay detrás de cualquier guerra importante. Cuando eso ocurra, las cadenas de suministro globales se romperán”, advirtió Parnell.

Para prepararse, el plan FORTRESS exige reservas estratégicas de municiones, combustible, minerales críticos , componentes electrónicos, repuestos y suministros médicos que puedan sostener las operaciones militares si se interrumpen las rutas de suministro internacionales o si los fabricantes nacionales no pueden satisfacer la demanda en tiempos de guerra, según Fox News.

portaviones estadoundiense Foto: AP

Por otra parte, la iniciativa busca preparar a la industria manufacturera civil estadounidense para responder a las exigencias de una movilización bélica.

Con este objetivo, el Pentágono integrará en FORTRESS la Red de Fabricación de la Reserva Civil, un mecanismo preexistente que permitirá localizar instalaciones industriales comerciales con capacidad para adaptar sus procesos productivos y fabricar equipos y materiales destinados a la defensa en situaciones de crisis.