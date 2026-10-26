Carlos Antonio Vélez dio su opinión sobre Nacional 2-1 Medellín: habló de Amaranto Perea

Atlético Nacional le remontó a Independiente Medellín y sumó su cuarta victoria consecutiva en el clásico paisa. Edwin Cardona y Andrés Sarmiento marcaron los goles del conjunto verdolaga, mientras que Alfonso Simarra anotó para el DIM.

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Carlos Antonio Vélez, periodista de Win Sports, admitió que Medellín había hecho un gran trabajo en el primer tiempo y responsabilizó a Amaranto Pereza por las decisiones tomadas en la parte complementaria.

“Una más. Lo del Medellín y lo del partido contra Nacional es fácil de analizar: en el primer tiempo, el Medellín demostró su poca capacidad resolutiva que es su peor pecado. Manejó, controló y superó a Nacional, obligándolo a hacer lo que no hace bien”, apuntó.

Carlos Antonio considera que quitarle la pelota a Atlético Nacional fue la virtud del ‘Poderoso’ en el primer tiempo del clásico. “Medellín debió haber ganado el primer tiempo por uno o dos goles más”, expresó.

Atlético Nacional vs, Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Foto: David Jaramillo - Colprensa

Todo cambió en el segundo tiempo

Hasta ese punto era Independiente Medellín el dueño del partido; sin embargo, Atlético Nacional le dio la vuelta a la situación en el arranque del segundo tiempo y terminó remontando.

“Nacional es muy débil sin la pelota y muy fuerte con la pelota. En el primer tiempo obligaron a Nacional a hacer lo que hace mal, defender, y en el segundo tiempo le dieron el balón, o sea que lo hicieron fuerte”, explicó Vélez.

Según el reconocido periodista, Medellín cometió “muchos errores conceptuales que se fueron dando en el funcionamiento”.

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En ese punto le dio responsabilidad a las decisiones de Amaranto Perea. “Peor aún cuando el técnico decide hacer cambios de manera equivocada. Por ejemplo, mantener a Loboa y ponerlo de lateral con una amarilla en una zona que es bastante completa de cubrir”, analizó.

“El mejor hombre de Nacional, sin duda, fue (Samuel) Velásquez. Hizo un partido notable porque cuando más se le necesitaba, apareció. Fue influyente por banda izquierda, con penetración, con ida y vuelta, sostenía con Parra la fase defensiva y operaba en fase ofensiva”, dijo.

Carlos Antonio Vélez concluyó diciendo que “Nacional tiene un problema serio sin la pelota, pero con la pelota define y tiene una capacidad resolutiva con la que no cuenta el adversario”.

Sobre Independiente Medellín lamentó que no pudieran mantener el mismo plan durante los 90 minutos. “Lo tenía todo para sacudirse y lo botó con un segundo tiempo que no tiene nada que ver con el primero. Si no la metes, peor todavía”, finalizó.

En la tabla de posiciones, los verdolagas marchan líderes con 32 minutos y la clasificación asegurada a cuadrangulares. Medellín, por su parte, se queda en la séptima casilla y corre riesgo de perder su puesto entre los ocho mejores.