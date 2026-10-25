Nueva tabla de LaLiga tras el Barcelona vs. Real Madrid: puntos sumados y se baraja todo

Respiro del Real Madrid en LaLiga de España tras vencer este domingo 25 de octubre al Barcelona en el Nou Camp por 1-2. Kylian Mbappé fue la gran figura al anotar un doblete, mientras que el descuento fue obra de Raphinha.

Estos tres puntos clave en la lucha directa por la cima movieron la tabla de posiciones a favor de los blancos, quienes acortaron la diferencia con el Barça que se mantenía invicto en lo corrido de la temporada 2026/2027.

LaLiga 2026-27: tabla de posiciones Actualizada tras el Barcelona 1-2 Real Madrid Pos. Equipo Pts. DG 1 Barcelona 27 +29 2 Atlético de Madrid 25 +12 3 Real Madrid 24 +15 4 Real Betis 20 +2 5 Real Sociedad 16 0 6 Sevilla 14 -2 7 Alavés 12 +3 8 Athletic Club 12 +3 9 Celta de Vigo 12 +3 10 Villarreal 12 +1 11 Deportivo La Coruña 11 0 12 Osasuna 11 -8 13 Racing de Santander 11 -11 14 Levante 10 -2 15 Elche 10 -3 16 Rayo Vallecano 9 -8 17 Getafe 9 -10 18 Espanyol 8 -2 19 Valencia 6 -10 20 Málaga 5 -12

Pedri puso la cara a su afición

Uno de los referentes del plantel local en Cataluña como lo es Pedri entregó sus impresiones de la derrota por la mínima diferencia ante su clásico rival en España.

Para el creativo la radiografía de lo sucedido es sumamente certera: “Está muy claro que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores contra el Real Madrid. Hemos pagado el precio”.

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Sobre el mazazo recibido en la tabla donde dejaron en el camino tres puntos claves en busca de la conquista del trofeo, aseguró: “LaLiga es muy larga. Queríamos hacer felices a nuestros aficionados, pero no pudimos”.

”Estamos tristes, pero tenemos que seguir adelante. El camino es muy largo", auguró con la tranquilidad parcial de aún aventajar a sus perseguidores con un par de puntos en el mano a mano vs. Atlético y Barcelona.

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