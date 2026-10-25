Deportes

Nueva tabla de LaLiga tras el Barcelona vs. Real Madrid: puntos sumados y se baraja todo

Kylian Mbappé desequilibró el empate que se mantuvo 1-1 hasta el tramo final del clásico en el Nou Camp.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de octubre de 2026 a las 5:03 p. m.
Kylian Mbappé marcó doblete en el clásico de LaLiga vs. Barcelona
Kylian Mbappé marcó doblete en el clásico de LaLiga vs. Barcelona Foto: Getty Images

Respiro del Real Madrid en LaLiga de España tras vencer este domingo 25 de octubre al Barcelona en el Nou Camp por 1-2. Kylian Mbappé fue la gran figura al anotar un doblete, mientras que el descuento fue obra de Raphinha.

Estos tres puntos clave en la lucha directa por la cima movieron la tabla de posiciones a favor de los blancos, quienes acortaron la diferencia con el Barça que se mantenía invicto en lo corrido de la temporada 2026/2027.

LaLiga 2026-27: tabla de posiciones

Actualizada tras el Barcelona 1-2 Real Madrid

Pos.EquipoPts.DG
1Barcelona27+29
2Atlético de Madrid25+12
3Real Madrid24+15
4Real Betis20+2
5Real Sociedad160
6Sevilla14-2
7Alavés12+3
8Athletic Club12+3
9Celta de Vigo12+3
10Villarreal12+1
11Deportivo La Coruña110
12Osasuna11-8
13Racing de Santander11-11
14Levante10-2
15Elche10-3
16Rayo Vallecano9-8
17Getafe9-10
18Espanyol8-2
19Valencia6-10
20Málaga5-12

Pedri puso la cara a su afición

Uno de los referentes del plantel local en Cataluña como lo es Pedri entregó sus impresiones de la derrota por la mínima diferencia ante su clásico rival en España.

Para el creativo la radiografía de lo sucedido es sumamente certera: “Está muy claro que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores contra el Real Madrid. Hemos pagado el precio”.

Lamine Yamal desperdició gol en el clásico vs. Real Madrid
‘Grosero' desperdicio de Lamine Yamal vs. Real Madrid: le salió caro al Barcelona en el clásico

Sobre el mazazo recibido en la tabla donde dejaron en el camino tres puntos claves en busca de la conquista del trofeo, aseguró: “LaLiga es muy larga. Queríamos hacer felices a nuestros aficionados, pero no pudimos”.

”Estamos tristes, pero tenemos que seguir adelante. El camino es muy largo", auguró con la tranquilidad parcial de aún aventajar a sus perseguidores con un par de puntos en el mano a mano vs. Atlético y Barcelona.

En desarrollo...