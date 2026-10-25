Nueva tabla de LaLiga tras el Barcelona vs. Real Madrid: puntos sumados y se baraja todo

Respiro del Real Madrid en LaLiga de España tras vencer este domingo 25 de octubre al Barcelona en el Nou Camp por 1-2. Kylian Mbappé fue la gran figura al anotar un doblete, mientras que el descuento fue obra de Raphinha.
Estos tres puntos clave en la lucha directa por la cima movieron la tabla de posiciones a favor de los blancos, quienes acortaron la diferencia con el Barça que se mantenía invicto en lo corrido de la temporada 2026/2027.
LaLiga 2026-27: tabla de posiciones
Actualizada tras el Barcelona 1-2 Real Madrid
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|DG
|1
|Barcelona
|27
|+29
|2
|Atlético de Madrid
|25
|+12
|3
|Real Madrid
|24
|+15
|4
|Real Betis
|20
|+2
|5
|Real Sociedad
|16
|0
|6
|Sevilla
|14
|-2
|7
|Alavés
|12
|+3
|8
|Athletic Club
|12
|+3
|9
|Celta de Vigo
|12
|+3
|10
|Villarreal
|12
|+1
|11
|Deportivo La Coruña
|11
|0
|12
|Osasuna
|11
|-8
|13
|Racing de Santander
|11
|-11
|14
|Levante
|10
|-2
|15
|Elche
|10
|-3
|16
|Rayo Vallecano
|9
|-8
|17
|Getafe
|9
|-10
|18
|Espanyol
|8
|-2
|19
|Valencia
|6
|-10
|20
|Málaga
|5
|-12
Pedri puso la cara a su afición
Uno de los referentes del plantel local en Cataluña como lo es Pedri entregó sus impresiones de la derrota por la mínima diferencia ante su clásico rival en España.
Para el creativo la radiografía de lo sucedido es sumamente certera: “Está muy claro que tenemos que mejorar. No podemos cometer estos errores contra el Real Madrid. Hemos pagado el precio”.
Sobre el mazazo recibido en la tabla donde dejaron en el camino tres puntos claves en busca de la conquista del trofeo, aseguró: “LaLiga es muy larga. Queríamos hacer felices a nuestros aficionados, pero no pudimos”.
”Estamos tristes, pero tenemos que seguir adelante. El camino es muy largo", auguró con la tranquilidad parcial de aún aventajar a sus perseguidores con un par de puntos en el mano a mano vs. Atlético y Barcelona.
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