Nuevo reporte oficial sobre la salud de Jhon Jáder Durán: técnico del Benfica lo entregó

Durante la semana pasada se reportó que Jhon Jáder Durán, atacante colombiano que hace parte del Benfica de Portugal, se lesionó. Marco Silva, DT de las águilas, dio el dictamen oficial en rueda de prensa.

“En cuanto a los jugadores que estarán de baja, Banjaqui, Enzo y Kaminski no estarán disponibles. Leandro y Durán tampoco lo estarán”, avisó el entrenador previo a la fecha de Europa League.

Récord de Portugal, medio deportivo de renombre en suelo luso, especificó que “Jhón Duran, que se recupera de una lesión en la rodilla derecha, está recibiendo tratamiento y no entrenó con el equipo esta mañana”.

Jhon Jáder Durán, delantero que no pudo estar en el partido pasado de Europa League por lesión Foto: Getty Images

Este dictamen hizo pensar que la continuidad del atacante colombiano en el equipo de Lisboa iba a tener que detenerse por varias semanas. Afortunadamente, en las últimas horas, Silva bromeó sobre la recuperación del atacante surgido en Envigado.

“Durán viajará con nosotros. Se recuperó rápidamente, de tres meses a tres días, lo cual es fantástico”, dijo de forma irónica, a la vez que informó sobre el estado de salud de Jhon Jáder.

Luego de eso, confirmó lo mencionado y avisó que “está listo para jugar”.

De vuelta al ruedo

Jhon Durán podría volver a las canchas este lunes, si el entrenador Marco Silva decide incluirlo en la titular o darle minutos como suplente en la novena jornada de la Primeira Liga.

El atacante colombiano ha tenido momentos destacados, especialmente en la Europa League, aunque todavía busca mayor continuidad en el conjunto portugués.

Hasta el 25 de octubre de 2026, Durán acumula 14 partidos y cuatro goles en todas las competiciones, con 407 minutos disputados, según los registros estadísticos disponibles.

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Su mejor actuación reciente llegó el 15 de octubre, cuando marcó un doblete en la victoria 4-1 frente al Celtic de Escocia por la Europa League. El colombiano fue titular y respondió con dos anotaciones que ratificaron su capacidad para marcar diferencias en el frente de ataque.

Además, había anotado en la goleada 6-1 contra Hearts, en la fase previa del torneo continental, y frente a Casa Pia en la liga portuguesa.

Sin embargo, no todo ha sido positivo. Una molestia física lo dejó fuera de la convocatoria para enfrentar al Omonia de Chipre el 22 de octubre.

Su principal desafío será transformar sus apariciones en regularidad y seguir aumentando su producción goleadora en lo que resta de la campaña 2026/2027.

Anhelando regresar a Selección

El atacante cafetero quedó marginado del Mundial 2026 por Néstor Lorenzo.

Supuestos líos con jugadores referentes del equipo meses atrás, además del bajo rendimiento de Durán a nivel de clubes, impidieron que fuera tenido en cuenta para la cita mundialista de Norteamérica.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia Foto: Getty Images

Al inicio del año en curso, pudo encontrar una nueva oportunidad en Europa con el Benfica de Portugal.

Allí intenta dejar atrás los desaciertos de su paso por Al-Nassr, Fenerbahçe y Zenit, donde no pudo figurar.

De lograr una continuidad pareja en los próximos meses, es posible que la Federación Colombiana de Fútbol lo vuelva a tener en cuenta para los retos futuros del cuadro tricolor.