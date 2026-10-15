Prensa portuguesa, rendida a los pies de Jhon Jáder Durán: así reseñan sus goles con Benfica

Este jueves, 15 de octubre, Jhon Jader Durán anotó doblete en la victoria de Benfica sobre Celtic por 4-2. Fue en juego válido por la segunda fecha de la fase de liga en la Europa League.

Golazo de Jhon Jáder Durán dejó perplejo a comentarista de ESPN: “Es un loco de los lindos”

Técnico del Benfica defiende públicamente a Jhon Durán: férreo respaldo tras mediática polémica

Durán abrió el marcador a los 5 minutos, de penal, y con una definición destacada. El colombiano picó la pelota al medio, mientras el portero del Celtic, Viljami Sinisalo, se tiró al otro lado.

¡¡ESTÁS LOCO, JHON!! Durán se hizo cargo del penal y la PICÓ para anotar el 1-0 de Benfica vs. Celtic a los 4’ minutos de juego. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ONppjRdJvS — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Pero Jhon Jáder Durán no iba a parar ahí. Sobre los 35 minutos del primer tiempo, el colombiano picó al espacio y definió al palo del portero, ante una férrea marca defensiva que tenía. Era el 3-0 parcial con el que se fueron al descanso.

¡LOS SUDAMERICANOS ESTÁN ENCENDIDOS! Otra asistencia de Prestianni y doblete de Jhon Durán para sellar el 3-0 de Benfica vs. Celtic. 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/lidgVB1lbT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

Para Celtic también brilló otro colombiano: Camilo Durán. Fue quien descontó a favor del equipo de Escocia, que no la pasó bien en su visita al Estadio da Luz.

Prensa portuguesa aplaude a Jhon Jáder Durán

Para la prensa portuguesa no hay ninguna duda: Jhon Jáder Durán fue la gran figura de Benfica contra Celtic, por Europa League.

Así reseñan algunos medios deportivos portugueses el desempeño de Jhon Durán, quien jugó 67 minutos con Benfica, remató seis veces al arco y tuvo un número positivo en pases logrados:

A Bola: “El Benfica le propina una paliza al Celtic al ritmo de Durán Durán”

“El Benfica está imparable contra el Celtic. Jhon Durán ha aprovechado al máximo las debilidades del equipo escocés para impresionar a Marco Silva”.

O Jogo: “El Benfica goleó al Celtic y ahora suma seis puntos en dos partidos de la Europa League”

“En el Estádio da Luz de Lisboa, Jhon Durán marcó los goles del Benfica en el minuto 5 de penalti, y en el minuto 36, Bah en el minuto 23 y Pavlidis en el minuto 89, mientras que Camilo Durán, que ya había jugado en clubes portugueses, marcó el gol del Celtic en el minuto 63”.

Record: “Benfica golea al Celtic con doblete de Durán y mantiene récord perfecto en Europa League”

“John Durán fue la figura clave en la goleada del Benfica al Celtic (4-1), anotando los dos primeros goles de las Águilas y marcando su primer doblete en competiciones de la UEFA. Curiosamente, el delantero colombiano anotó tantos goles en este partido como en todos sus encuentros anteriores con el Benfica”.