Golazo de Jhon Jáder Durán dejó perplejo a comentarista de ESPN: “Es un loco de los lindos”

Jhon Jáder Durán se inventó una obra de arte en el partido de Benfica contra Celtic en la segunda fecha de la Europa League 2026/2027. A los cinco minutos, el colombiano cobró un penal a lo Panenka y dejó perplejo al comentarista que estaba transmitiendo a través de ESPN.

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Durán pinchó la pelota por debajo y la mandó al fondo de la red como pidiendo permiso. “Mágico. Qué temple, qué categoría, qué coraje... Partido europeo y Durán es un loco de los lindos; tiró una de Sebastián Washington (Abreu). La picada es tan sutil, tan genial y es toda de Durán”, dijo en vivo.

Este es el tercer gol que marca Jhon Jáder con la camiseta del Benfica. Hasta ahora había anotado por la liga portuguesa, por la fase previa de la Europa League y se había quedado con ganas en la victoria contra el AC Milan en San Siro.

El delantero antioqueño no solo cobró con sangre fría ante el arquero Viljami Sinisalo, sino que también provocó la jugada que terminó siendo señalada como penal.

Esto dicen en Portugal sobre el gol de Jhon Jáder Durán

Si en la transmisión oficial para Sudamérica hicieron comentarios positivos sobre la panenka de Jhon Jáder Durán, en Portugal no fue la excepción.

“Durán, con una serenidad olímpica y gran clase, golpea el balón con la izquierda. Sinisalo se lanza a su izquierda y el balón rueda lentamente hacia la red. Penalti a lo Panenka”, escribió A Bola en su cubrimiento minuto a minuto.

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O Jogo también elogió la definición del colombiano. “En el minuto 5, tras provocar él mismo un penalti, Jhon Durán abrió el marcador en el partido Benfica-Celtic con un penalti al estilo Panenka”, indicó.

“El delantero colombiano fue derribado dentro del área y se encargó de ejecutar el penalti, marcando con tranquilidad... al más puro estilo Panenka. Un gol que puso al Benfica por delante a los cinco minutos”, apuntó por su parte el diario Récord.

Incluso la cuenta oficial del Benfica hizo alarde sobre el cobro que le está dando la vuelta al mundo. “Hambriento como un lobo”, publicó junto a una foto de la celebración de Jhon Jáder Durán.

Panenka y luego doblete

El partidazo del colombiano no se resumió solo en ese cobro a lo Panenka: minutos más tarde convirtió el segundo de su cuenta personal con un remate cruzado.

Durán recibió la pelota en profundidad, se acomodó para la pierna izquierda y, antes que el defensa llegara a bloquearlo, definió por debajo de las piernas del arquero para confirmar su doblete en condición de local.