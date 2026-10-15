Bayern Múnich acumula dos empates consecutivos desde que terminó el parón de selecciones y necesita volver a la senda victoriosa para no perderles la pisada a los líderes de la Bundesliga. El resultado ante Viking FK por la Champions League encendió todas las alarmas de Vincent Kompany, quien espera una reacción de sus jugadores.

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Este sábado, 17 de octubre, enfrentará a RB Leipzig en condición de local por la sexta jornada de la Bundesliga. Dicho compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich, escenario que lleva casi un mes sin partidos oficiales.

El partido de Bayern Múnich vs. RB Leipzig está programado para las 11:30 a. m. (hora de Colombia) y la transmisión será a través de ESPN. Los usuarios de dispositivos móviles podrán disfrutar de cada jugada a través de Disney+ en su plan prémium.

Terceros en la Bundesliga

Estar en la tercera posición de la Bundesliga es incómodo para el Bayern, mucho más teniendo en cuenta que Friburgo y Borussia Dortmund están por encima con buenos arranques de temporada.

La semana pasada, Bayern Múnich empató contra el Augsburgo en calidad de visitante y desperdició la oportunidad de treparse a la cima. Sumado a eso, el martes volvieron a dejar dudas con un empate ante el humilde Viking FK de Noruega que está debutando en la Champions.

Vincent Kompany regañó públicamente a Luis Díaz y los jugadores del Bayern: nadie se salvó

Kompany se apretó el cinturón y regañó públicamente a sus jugadores por los errores que vienen cometiendo en materia defensiva. “Es culpa nuestra. Fuimos muy superiores, también el fin de semana. Hay aspectos que nos permiten decir que el nivel de nuestro rendimiento no fue tan malo; pero cometemos errores de concentración y, en esos momentos, no somos lo suficientemente inteligentes”, declaró el estratega belga.

Luis Díaz volvió a marcar

El consuelo para Bayern Múnich es que Luis Díaz rompió su sequía goleadora contra Viking y se quitó un peso de encima para volver a ser una pieza indispensable por la banda izquierda.

Luis Díaz marcó un gol frente a Viking en la Champions League. Foto: NTB via AFP

Para el colombiano fue un grito de desahogo, pues había marcado en el partido pasado contra Augsburgo y se lo anularon por un polémico fuera de lugar en la jugada previa. Ahora viene para Lucho la posibilidad de anotar en condición de local y recibir el cariño de los hinchas del Bayern como un soplo de confianza.

Kompany seguramente repetirá la nómina que viene usando, aunque está pendiente de poder contar con el arquero Manuel Neuer y el volante Jamal Musiala.

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Leipzig