Vincent Kompany regañó públicamente a Luis Díaz y los jugadores del Bayern: nadie se salvó

Bayern Múnich acumuló su segundo partido consecutivo sin ganar en todas las competencias. El conjunto bávaro se vio sorprendido en Noruega contra el Viking FK (3-3), equipo que debuta esta temporada en la Champions League.

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Aunque Luis Díaz logró poner fin a su racha sin goles, no fue suficiente para evitar el mal resultado en condición de visitante. Sumado a eso, Bayern perdió por expulsión al francés Michael Olise, quien no podrá estar disponible para el duelo de la próxima semana ante Arsenal.

Vicent Kompany fue autocrítico con el desempeño de su equipo y regañó públicamente a los jugadores por los errores que cometieron el sábado pasado contra Augsburgo en la Bundesliga, los mismos que se repitieron este martes frente a Viking.

“Es culpa nuestra. Fuimos muy superiores, también el fin de semana. Hay aspectos que nos permiten decir que el nivel de nuestro rendimiento no fue tan malo. Pero cometemos errores de concentración y, en esos momentos, no somos lo suficientemente inteligentes”, dijo el estratega belga.

Kompany subrayó que “contra el Augsburgo encajamos un gol a los ocho segundos y hoy al minuto y medio. En esa situación, no teníamos por qué sacar el balón jugado desde atrás tras el córner; quizá deberíamos haber buscado una opción en largo. Lo sabíamos. Pero pecamos un poco de exceso de confianza”.

Vincent Kompany dando declaraciones para Sky Sports en Alemania Foto: AP Photo/Matthias Schrader

El consuelo para el Bayern es que supieron responder a la adversidad, pues el partido en Noruega llegó a estar 2-0 en contra en el primer tiempo. “Para mí lo importante es que no veo falta de energía en mi equipo. Los jugadores trabajan y están siempre presentes, también mentalmente. Aun así, no podemos permitir que nos sucedan estas cosas”, insistió.

Sobre la expulsión de Olise, dijo: “La segunda tarjeta amarilla fue, por supuesto, una tontería. Lo dejamos muy claro. Sin embargo, para mí lo importante es que no veo falta de energía en mi equipo”, agregó Kompany.

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“No podemos permitir que nos sucedan estas cosas. Así resulta difícil ganar partidos, aunque seas claramente superior y quizá no hayas hecho un mal partido durante los 90 minutos. Pero, cuando provocas tú mismo este tipo de situaciones puntuales, el resultado final, evidentemente, es otro”, sentenció.

Luis Díaz se pronunció tras el empate del Bayern Múnich

La alegría de Luis Díaz no fue completa y por eso se pronunció con un mensaje de resiliencia en redes sociales. “Cabeza arriba y a seguir trabajando”, apuntó el guajiro en su cuenta de Instagram.

Bayern Múnich volverá a jugar este sábado, 17 de octubre, recibiendo la visita del RB Leipzig en el Allianz Arena. La esperanza es reencontrar el camino de la victoria y llegar con buenas sensaciones a un duelo exigente contra Arsenal por la tercera fecha de la Champions League.