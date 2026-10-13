Noticia sacude al Bayern Múnich de Luis Díaz: castigo de la Uefa lo complica en Champions League

Luis Díaz se sacude de la crisis con Bayern Múnich y se reivindica con gol en el empate ante el Viking de Noruega, por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. El club noruego sorprendía con un 2-0 a su favor, pero el gigante bávaro tuvo la jerarquía suficiente para remontar y colocar el 3-2 parcial, aunque luego volvió a ceder en los minutos finales para el 3-3 definitivo.

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Un doblete de Harry Kane sirvió para empatar en el segundo tiempo. La solvencia del atacante inglés funcionó para el empate (2-2) y luego Luis Díaz dio el tercero para el Bayern Múnich. Sin embargo, en la reposición, ante el gigante alemán con 10 jugadores, Viking se fue encima, recuperó un balón en la salida y lanzó un centro para el 3-3, que frena la escalada en la tabla de posiciones y sabe a derrota entre los alemanes.

Tras el empate en Noruega, Bayern Múnich recibió una mala noticia pensando en la próxima fecha de la Champions League, teniendo en cuenta también que el rival será el Arsenal en el Allianz Arena, un gran favorito al título europeo esta temporada, lo que hace pensar en que todas las figuras estén a disposición.

Para ese compromiso el próximo 21 de septiembre, el volante francés, Michael Olise, no podrá estar debido a una expulsión que recibió contra el Viking y que además sentenció a su club al empate. La doble amarilla lo condena al castigo de la Uefa, entidad que regula el fútbol europeo y es clara en su reglamento. La tarjeta roja lo tendrá, al menos, una fecha por fuera de las canchas.

Michael Olise contra el Viking. Foto: FC Bayern via Getty Images

Sin duda, una baja más que sensible para el Bayern Múnich en el partidazo ante el Arsenal en Alemania, en el que está obligado a ganar para no ceder más terreno en la tabla de posiciones de la Champions League, pues suma cuatro puntos en las dos primeras salidas.

Luis Díaz se reivindica

Por otra parte, si hay buenas noticias para el Bayern, van por el lado de Luis Díaz, quien pudo recomponerse en medio de la presión y marcó un gol que lo mantiene vigente y en el once titular.

Llegó sobre los 71 minutos de partido. Luis Díaz apareció en el área y, sobre la línea del último jugador, aprovechó el centro y empujó la pelota al fondo de la red.

La anotación de Lucho da confianza, pensando en el duelo ante el Arsenal, donde, por la baja de Michael Olise, los ojos estarán en el guajiro.