A través de sus redes sociales, donde reúne a miles de seguidores, el exarquero de la Selección Colombia René Higuita publicó un video en su cuenta de Instagram que llamó la atención de inmediato.

Con un tono sereno y reflexivo, el histórico guardameta decidió dirigirse a sus seguidores para hacerles un llamado especial antes de que arranque diciembre.

“¡Qué bienvenida tan espectacular!”: así reaccionó Sofía Vergara al encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella

Higuita reapareció en redes para pedirles a los colombianos celebrar la Alborada y la Navidad sin pólvora. El deportista recordó que las detonaciones generan angustia y miedo en perros, gatos, animales de granja, niños y adultos mayores.

A pocos días del inicio de las festividades de diciembre, el recordado guardameta antioqueño utilizó sus redes para abrir una conversación sobre las costumbres decembrinas en el país.

Higuita, de 60 años y una de las figuras más queridas en la historia del fútbol colombiano por su trayectoria en clubes como Atlético Nacional y el combinado tricolor, compartió una reflexión enfocada en la empatía hacia los seres más vulnerables durante las celebraciones.

El exjugador reconoció que creció rodeado de las tradiciones populares de Fin de Año, pero invitó a cambiar la manera en que se festejan estas fechas.

“En esta Navidad celebremos sin pólvora. Quiero hacerles una invitación desde el fondo de mi corazón a todos los colombianos. En estas fiestas pensemos en nuestros perros, caballos, en todos los animalitos que sienten miedo y sufren con el ruido de la pólvora”, expresó el ahora entrenador.

El exarquero enfatizó que el bienestar de los animales suele quedar en un segundo plano. “Ellos no entienden nuestras celebraciones, pero sí sienten nuestro cuidado, nuestro amor y nuestra protección. Unos minutos de alegría para nosotros pueden convertirse en horas de angustia para ellos”, agregó.

Además de referirse a los animales, Higuita amplió su llamado hacia otros grupos de la población que también se ven afectados por los estruendos: “También hay niños, adultos mayores y personas sensibles al ruido que sufren con estas explosiones. No necesitamos pólvora para celebrar la Navidad. Necesitamos amor, unión, respeto y solidaridad”, dijo.

En el texto que acompañó la publicación, el exportero hizo mención directa a la tradicional Alborada, una práctica muy arraigada en Medellín y otras regiones del país con la que se recibe el mes de diciembre.

“No se trata de olvidar de dónde venimos, sino de entender que también podemos construir tradiciones más conscientes y respetuosas. La verdadera grandeza de un barrio también se demuestra cuidando a los más vulnerables”, escribió.

“Usted sabe que lo aprecio mucho”: la especial invitación que Álvaro Uribe le hizo a Westcol en medio de su visita al congreso

La publicación generó cientos de comentarios y abrió un debate entre los usuarios de la red social. Por un lado, una gran parte de su audiencia respaldó la iniciativa, agradeciéndole por utilizar sus redes para defender a los animales.

Por otro lado, aparecieron comentarios de usuarios que defendieron el uso de juegos pirotécnicos, argumentando que hacen parte de las costumbres de las fiestas de Fin de Año en Colombia.