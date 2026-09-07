René Higuita está de luto tras conocerse la muerte del periodista colombiano Juan Guillermo Ríos, ocurrida el pasado domingo, 6 de septiembre. La noticia tocó especialmente al exarquero de la Selección Colombia, quien decidió despedir públicamente a una persona que, según sus propias palabras, lo quiso profundamente.

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El mensaje que dio Higuita fue compartido en Instagram y rápidamente llamó la atención de sus seguidores por el tono cercano y emocional de sus palabras.

Ríos fue un reconocido presentador y periodista que dejó huella en la televisión y la radio colombianas. Luego de confirmarse su fallecimiento, distintas figuras del entretenimiento también expresaron su tristeza.

El exfutbolista relacionó la fecha con uno de los momentos más recordados de su carrera, el famoso escorpión de Wembley. Sin embargo, el recuerdo deportivo quedó acompañado por el dolor de perder a un amigo cercano como Ríos.

“Hoy es un día de sentimientos encontrados, un día como hoy, el escorpión de Wembley quedó para siempre en la memoria del fútbol, pero hoy también me toca despedir a un hombre que me quiso profundamente, Juan Guillermo Ríos”, expresó René Higuita en Instagram para sus seguidores.

Más adelante, Higuita recordó una de las frases que identificaban al periodista y que, con el tiempo, terminó convertida en una especie de sello personal: “Él tenía una frase que lo representaba: paz, amor y buen genio”.

Para Higuita, esas palabras no eran solo una expresión, sino también un legado.

En su mensaje, el exfutbolsita extendió un abrazo y sus oraciones a la familia del periodista, mientras invitó a quienes lo escuchaban a no dejar para después las palabras de cariño.

La reflexión fue sencilla pero directa: la vida puede ser demasiado corta y cualquier despedida puede llegar sin aviso.

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Por eso, Higuita cerró su mensaje con un deseo lleno de afecto y con la idea de que Ríos fuera recordado por el amor que entregó, las sonrisas que dejó y las huellas que sembró. También le dedicó un “descansa en paz, amigo”, una frase sencilla que demuestra en vínculo que sentía con él.

Varios de sus seguidores, amigos y familiares del periodista le dejaron comentarios en su publicación: “Gracias desde nuestro corazón”; “Qué calidad”; “René: ¡Gracias desde mi corazón"; “Excelentes palabras de reflexión para todos, un ejemplo para el mundo es usted, mis respetos y admiración siempre”, se lee.