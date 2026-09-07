Revelan el fichaje de lujo que Atlético Nacional tiene adelantado para 2027: “Hace rato”

Atlético Nacional está acostumbrado a hacer grandes fichajes y nuevamente piensa romper el mercado en 2027. De acuerdo a la prensa mexicana, el cuadro verdolaga tiene adelantadas las gestiones para el regreso de Stefan Medina.

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El defensor antioqueño ya sonó como posible refuerzo para este semestre; sin embargo, no logró finalizar su contrato y se tuvo que quedar jugando con Rayados.

Pero la opción sigue abierta y el cariño de la hinchada no ha cambiado en todo este tiempo separados. Stefan tiene 34 años de edad, tiempo justo para darle por lo menos dos temporadas a Nacional en el máximo nivel.

El cuadro verdolaga acaba de vender a Simón García al Río Ave de Portugal y busca defensor central para cubrir esa zona del campo. Es cierto que Stefan Medina solo podría llegar a comienzos de 2027, pero su nombre ya empieza a cuadrar en la nómina de Lucas González.

Stefan Medina, defensor central de Rayados de Monterrey Foto: FIFA via Getty Images

“Hace rato que tiene las puertas abiertas”

Stefan Medina surgió en la cantera de Atlético Nacional y disputó 130 partidos con el conjunto verdolaga, siendo cuatro veces campeón de la liga colombiana, dos veces de la Copa Colombia y una vez de la Superliga.

En 2014 partió hacia el fútbol mexicano y desde entonces ha estado separado del equipo de sus amores. Pero en 2027 llegaría una oportunidad inmejorable de volver para juntarse con figuras de renombre como Matheus Uribe, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, entre otros.

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“En el caso de Stefan Medina, el panorama sería igual, cumplir contrato y cerrar su ciclo con la Pandilla. Hace rato que el colombiano tiene las puertas abiertas en Atlético Nacional”, informó el periodista mexicano Arath Uva.

El zaguero colombiano viene siendo habitual suplente con los Rayados de Monterrey, otro factor que anima a pensar en su regreso a la Liga BetPlay. Todo depende de las negociaciones en el mes enero, cuando se reabra el mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano.

Objetivos claros en Nacional

Por lo pronto, Atlético Nacional se enfoca en sus dos objetivos principales: sentenciar el cupo a Copa Libertadores en la tabla de la reclasificación y pelear por el título del segundo semestre.

Bajo las órdenes de Lucas González han tenido solo una derrota contra América de Cali en el Pascual Guerrero. Este lunes enfrentan a Deportivo Cali por los octavos de final de la Copa BetPlay, título que Nacional ha ganado tres veces de manera consecutiva.

La idea es darle manejo a la plantilla y ofrecer minutos a aquellos jugadores que no han tenido tantas oportunidades a lo largo del semestre. Lucas sabe que la Copa es un objetivo secundario, pero una derrota en estas instancias sería dura de asumir para la hinchada.