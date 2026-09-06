Así quedó la tabla de posiciones tras el debut de Gamero: Millonarios no levanta cabeza

Millonarios logró rescartar un empate de su visita al Deportivo Pereira, pero sigue sin levantar cabeza en la Liga BetPlay 2026-II. El debut de Alberto Gamero no fue suficiente para cortar la mala racha de tres partidos consecutivos sin ganar.

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Más temprano este mismo domingo, Inter de Bogotá empató frente a Águilas Doradas (2-2).

Producto de los resultados de este fin de semana, el grupo de los ocho quedó compuesto por América de Cali, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Millonarios, Llaneros, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas.

Tabla de Posiciones # Equipo J Gol +/- PTS 1 América de Cali 8 20:4 +16 20 2 Independiente Medellín 6 12:6 +6 15 3 Deportes Tolima 6 10:7 +3 13 4 Atlético Nacional 5 12:4 +8 12 5 Millonarios 8 9:6 +3 12 6 Llaneros FC 7 8:7 +1 11 7 Independiente Santa Fe 7 11:9 +2 10 8 Águilas Doradas 6 10:8 +2 10 9 Atlético Bucaramanga 6 7:5 +2 10 10 Once Caldas 7 11:9 +2 9 11 Cúcuta Deportivo 8 8:13 -5 9 12 Deportivo Cali 6 8:6 +2 8 13 Internacional de Bogotá 8 8:10 -2 8 14 Fortaleza FC 8 8:10 -2 7 15 Deportivo Pereira 6 3:6 -3 6 16 Jaguares de Córdoba 7 7:12 -5 6 17 Boyacá Chicó 6 4:12 -8 5 18 Junior FC 6 8:12 -4 3 19 Deportivo Pasto 8 7:15 -8 2 20 Alianza FC 7 5:15 -10 2 Cuadrangulares

Deportivo Pereira 1-1 Millonarios: debutó Gamero

Alberto Gamero hizo su debut con Millonarios y la primera decisión fue erradicar la línea de cinco defensores que se venía usando bajo las órdenes de Fabián Bustos.

El conjunto embajador formó así: Javier Burrai; Samuel Martin, Stiven Barreiro, Andrés Llinás, Danovis Banguero; Rodrigo Ureña, Mateo García; Andrey Estupiñán, Daniel Ruiz, Francisco Chaverra y Leonardo Castro.

La principal novedad fue la ausencia de Sebastián Valencia, quien quedó fuera de la convocatoria por problemas de salud. “Millonarios FC informa que el jugador Sebastián Valencia presenta una virosis por lo cual no estará disponible para el partido de hoy”, indicaron en un comunicado oficial.

El primer aviso del partido llegó a los 12 minutos. Leo Castro marcó gol tras un rebote dentro del área chica; sin embargo, el juez de línea levantó su bandera y a través del VAR se confirmó que el delantero albiazul estaba adelantado.

Deportivo Pereira también tuvo las suyas después de la media hora de juego. El palo y un manotazo de Javier Burrai evitaron que el cuadro matecaña se fuera por delante.

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Pero el premio llegó con Jordi Monroy como protagonista. Sobre los 67 minutos cayó un centro rasante al segundo palo y el lateral derecho definió para decretar el 1-0 a favor de Pereira.

Lo cierto es que la alegría les duró muy poco. Leo Castro tuvo su revancha dos minutos después y devolvió el empate al marcador con un remate certero en el corazón del área.

Después de esa ráfaga de goles, los técnicos tomaron medidas y apretaron tuercas de cara a la parte final del compromiso. Millonarios tuvo algunos remates de peligro en el área pereirana, aunque faltó dirección para mandarla al fondo de la red.

Al final fue un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Pereira complica su situación en la parte baja de la tabla, mientras que los dirigidos por Alberto Gamero pierden terreno respecto a América e Independiente Medellín.

Leonardo Castro salvó un punto para Millonarios ante Deportivo Pereira Foto: @MillosFCOficial

La fecha 9 del campeonato se completará más adelante, en octubre, cuando se recuperen algunos partidos aplazados por conciertos y compromisos internacionales.

Deportes Tolima visitará a Llaneros este lunes, pero será para cumplir con uno de los juegos aplazados en la fecha 5 tras el terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.