Costa Rica vs. Colombia: canal y hora para ver el debut oficial en el Mundial Femenino Sub-20

Este lunes, 7 de septiembre, la Selección Colombia estará haciendo su debut oficial en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia. El partido de la Tricolor quedó programado para las 11:00 de la mañana en el Estadio Miejski LKS Łódź.

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La transmisión oficial corre por cuenta de Caracol TV y Canal RCN en sus señales principales. Los usuarios de dispositivos móviles también pondrán seguir el compromiso a través de Ditu o la App Canal RCN.

Colombia enfrentará a su similar de Costa Rica por los primeros tres puntos del campeonato. Unas horas antes arrancará la acción en el grupo E con el partido entre Corea del Norte y Portugal.

La portera Luisa Agudelo es la principal figura de la Selección Colombia para este Mundial Femenino Sub-20; sin embargo, hay otras piezas de renombre como Maithé López, Juana Ortegón o Valerin Loboa.

El director técnico es Carlos Paniagua, quien ya ha tenido experiencia en Copas del Mundo y espera hacer historia en Polonia. Las ‘superpoderosas’ buscan mejorar lo hecho en la edición de 2024, cuando cayeron eliminadas en la fase de cuartos de final contra Países Bajos.

Dentro del camerino hay grandes expectativas sobre el primer partido ante Costa Rica. “Estamos muy contentas, con la energía al 100 % y con toda la actitud para el debut. Todos los días aprendo mucho de las jugadoras con experiencia, de las mayores. Las mayores siempre han sido muy buenas personas con nosotras y somos como una familia. Entonces, eso es muy bueno para el grupo”, dijo la jugadora Brenda Cardona.

Colombia clasificó al Mundial después de finalizar en la cuarta casilla del Sudamericano Sub-20, disputado en febrero de este año. Aunque la primera ronda la pasaron con gran solvencia, luego costó ante rivales de más envergadura como Brasil o Argentina.

Luisa Agudelo, arquera titular de la Selección Colombia Femenina Sub-20 Foto: FCF

Carlos Paniagua logró gestionar la presencia de Luisa Agudelo y Maithé López para esta cita mundialista. Teniendo en cuenta que ambas juegan en Estados Unidos y la FIFA no obliga a permitirles la convocatoria, el cuerpo técnico tuvo que hacer un esfuerzo extra para poder contar con ellas en el viaje a Polonia.

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