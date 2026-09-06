Barcelona sigue goleando, mientras que el Real Madrid le cede espacio en la punta de La Liga

El Futbol Club Barcelona ratificó su extraordinario arranque de temporada en el fútbol español tras imponerse con una contundente goleada 5 a 0 en su visita al Valencia en Mestalla, durante el desarrollo de la cuarta jornada de LaLiga.

FC Barcelona anunció su ansiado fichaje: decisión cambió el panorama para Julián Álvarez

El conjunto catalán mantuvo su rendimiento perfecto al sumar cuatro victorias consecutivas en la competición doméstica.

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El compromiso sirvió además para presenciar el debut oficial del atacante brasileño Gabriel Jesus con la camiseta azulgrana, sumándose a la rotación ofensiva del esquema dirigido por el entrenador alemán Hansi Flick en un arranque imponente.

Dominio absoluto y contundencia en Mestalla

La escuadra barcelonista impuso las condiciones del juego desde el pitazo inicial, abriendo el marcador de manera prematura y gestionando los tiempos del partido con efectividad de cara a la portería rival.

El festival ofensivo del conjunto visitante se construyó a través de una destacada actuación colectiva. Lamine Yamal fue la gran figura de la cancha al registrar un doblete, abriendo la cuenta al minuto 6 y sellando la goleada al 84.

Fermín López amplió la ventaja en el marcador al minuto 22 con una precisa definición. Raphinha convirtió el tercer tanto en el arranque del periodo complementario al minuto 50. Pedri sumó su nombre a la lista de anotadores al minuto 78 para certificar la superioridad catalana.

Liderazgo en solitario en el campeonato español

Con este triunfo categórico en territorio valenciano, el vigente campeón defensor de la competición se afianzó en lo más alto de la tabla de posiciones con 12 puntos de 12 posibles.

El cuadro azulgrana se distanció a tres unidades de sus inmediatos perseguidores en la clasificación general, el Real Madrid y el Real Betis, marcando una luz de ventaja en el inicio de la carrera por el título liguero.

El próximo partido de los dirigidos por Flick será el siguiente miércoles 9 de septiembre, en el Spotify Camp Nou de Barcelona, cuando se mida ante el Feyenoord de Países Bajos por Champions League.

Este encuentro marca el debut en esta temporada para los catalanes, que buscan su séptima orejona desde hace más de 10 años.

*Realizado con información de AFP*