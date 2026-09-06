Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de los empates de Junior y Santa Fe

La noche del sábado 5 de septiembre ofreció una jornada recargada de emociones en el fútbol profesional colombiano. En una fecha donde primó la paridad, tres de los cuatro compromisos disputados finalizaron en empate, destacándose partidos con remontadas, múltiples tarjetas rojas y debuts en los banquillos técnicos.

El único vencedor de la fecha fue Boyacá Chicó, mientras que escuadras históricas como Santa Fe, Junior de Barranquilla y Cúcuta Deportivo cayeron en la dinámica de la igualdad ante sus respectivos rivales.

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Tabla de posiciones

Boyacá Chicó 2-0 Once Caldas

La actividad arrancó en el estadio La Libertad de Tunja, donde Boyacá Chicó madrugó al marcador a los dos minutos con anotación de Santiago Mera.

El conjunto ajedrezado amplió la ventaja en el añadido de la primera parte por intermedio de Felipe Cifuentes. Pese a las expulsiones de Cristian Blanco en el local y Mateo Zuleta en la visita, el 2-0 se mantuvo, dándole el primer triunfo al Chicó (17.º) y relegando al Once Caldas fuera de los ocho (9.º).

Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto

En el estadio General Santander, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pasto firmaron un candente 2-2. Patrick Preciado adelantó al cuadro volcánico, pero los motilones le dieron vuelta a la pizarra antes del descanso con tantos de Carlos Rentería y Brayan Montaño.

Tras la expulsión de Rentería en la parte complementaria, Pasto igualó con el doblete de Preciado —quien se fue expulsado en el festejo— y terminó el juego con nueve hombres tras la roja a Heiler Moreno. Cúcuta se ubica 11.º y Pasto marcha 19.º.

Santa Fe 2-2 Fortaleza

A puerta cerrada en El Campín por sanción disciplinaria, Independiente Santa Fe cedió una ventaja de dos goles frente a Fortaleza CEIF. El Cardenal se puso arriba rápidamente con tantos de Nahuel Bustos (17′) y Franco Fagúndez (23′).

¡SE EMPATA EL JUEGO EN EL CIERRE DEL PARTIDO PARA @FortalezaFC_Of! Juan David García pone el 2-2 ante Santa Fe. #LALIGAxWIN ⚪⚽🔥 pic.twitter.com/KMdxQO26TK — Win Sports (@WinSportsTV) September 6, 2026

Sin embargo, los Amix reaccionaron mediante un autogol del propio Bustos y sellaron la igualdad 2-2 en el tiempo de adición por obra de Juan David García. Santa Fe se mantiene séptimo en la tabla.

Junior 3-3 Jaguares

Por su parte, el debut de Sebastián Viera como director técnico del Junior de Barranquilla terminó en un vibrante 3-3 ante Jaguares en el Metropolitano.

¡JESÚS RIVAS MARCA EN EL CIERRE DEL PARTIDO Y DECRETA EL 3-3 DE @JuniorClubSA ANTE JAGUARES! #LALIGAxWIN 🦈⚽️ pic.twitter.com/cs8k48mp2a — Win Sports (@WinSportsTV) September 6, 2026

Yeison Suárez adelantó al Tiburón a los 6′, pero Cristian Álvarez igualó a los 9′. En el complemento, Teófilo Gutiérrez puso el 2-1 para Junior, pero Jaguares le dio la vuelta con goles de Rafael Bustamante y Darwin López.

Jesús Rivas salvó la igualdad 3-3 para el Junior al minuto 90. Pese al agónico gol, el equipo barranquillero sigue sin ganar en el torneo y se halla en la casilla 18 con solo tres puntos.