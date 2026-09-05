Vuelta a España: el calor extremo obliga a reducir la etapa 15 que se disputará este domingo

La 15ª etapa de la Vuelta a España, que se disputará este domingo 6 de septiembre entre las localidades de Palma del Río y Córdoba, ha sido acortada y su salida retrasada “ante las altas temperaturas previstas”, anunció este sábado la organización.

La etapa se reducirá de los 189,7 km previstos inicialmente a 110,2 y la salida lanzada se retrasará a las 3:00 p. m. (hora local), precisó el comunicado de La Vuelta publicado en su portal web.

“La decisión ha sido tomada tras la activación del protocolo por temperaturas extremas y previa reunión entre los representantes del Colegio de Comisarios, los equipos, los corredores y la dirección de La Vuelta”, precisaron los organizadores del evento deportivo.

La iniciativa llega después de que algunos corredores expresaran sus inquietudes respecto al gran calor que están afrontando en estas etapas por tierras de la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España.

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En la zona por donde discurrirá la etapa del domingo se esperan temperaturas de 40ºC o más y la Agencia Estatal de Meteorología española tiene activo para el domingo un aviso naranja (el segundo nivel más alto) por calor extremo.

El líder de La Vuelta, Enric Mas, había señalado el viernes tras la 13ª etapa que si seguía haciendo tanto calor habría que tomar medidas.

La Vuelta a España es una de las tres grandes vueltas de la temporada junto al Giro de Italia y el Tour de Francia.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano. Foto: Getty Images

En julio, la ronda francesa se vio obligada a reducir una etapa por primera vez en su historia debido también a un intenso calor.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026 (etapa 14)

Enric Mas (Movistar Team) - 49:28:12. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 2:10. Richard Carapaz (EF Education), a 4:24. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5:44. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 6:14. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 6:49. Cristian Rodríguez (XDS Astana), a 7:01. Clément Berthet (GROUPAMA-FDJ UNITED), a 7:19. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 8:55. Harold Tejada (XDS Astana), a 9:48.

…

17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 33:52.

114. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 2:27:12.

149. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 3:18:34.

Con información de la agencia AFP