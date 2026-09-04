Ciclismo

Cambios en la clasificación general de la Vuelta a España: Harold Tejada y Santiago Buitrago recuperan

En el día 13 de la ronda española lo colombianos lograron acomodarse mejor en la clasificación general. El del Astana subió un puesto en el top 10.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Ciclismo
4 de septiembre de 2026 a las 10:39 a. m.
Harold Tejada y Santiago Buitrago sacan la cara por Colombia en la Vuelta a España 2026
Harold Tejada y Santiago Buitrago sacan la cara por Colombia en la Vuelta a España 2026 Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Nuevas posiciones para los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2026.

Harold Tejada se posicionó noveno en el listado y ascendió una casilla con respecto a la etapa 12. Este viernes entre Almuñécar y Loja, luego de 192.8 km la fracción dejó como ganador a Wout van Aert y matuvo como líder de la CG a Enric Mas.

Clasificación general Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (ESP/Movistar) a 45:08:51

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:45

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:06

4. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:53

5. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 4:29

6. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 4:59

7. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:32

8. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:58

9. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 8:33

10. Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 11:06

En desarrollo...