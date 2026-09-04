Cambios en la clasificación general de la Vuelta a España: Harold Tejada y Santiago Buitrago recuperan

Nuevas posiciones para los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2026.

Harold Tejada se posicionó noveno en el listado y ascendió una casilla con respecto a la etapa 12. Este viernes entre Almuñécar y Loja, luego de 192.8 km la fracción dejó como ganador a Wout van Aert y matuvo como líder de la CG a Enric Mas.

Clasificación general Vuelta a España 2026

1. Enric Mas (ESP/Movistar) a 45:08:51

2. Primoz Roglic (SLO/Red Bull-Bora) a 1:45

3. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:06

4. Richard Carapaz (ECU/EF Education-EasyPost) a 3:53

5. Oscar Onley (GBR/Netcompany-Ineos) a 4:29

6. Jakob Omrzel (SLO/Bahrain-Victorious) a 4:59

7. Mattias Skjelmose (DEN/Lidl-Trek) a 5:32

8. Sepp Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) a 7:58

9. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 8:33

10. Clément Berthet (FRA/Groupama-FDJ United) a 11:06

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