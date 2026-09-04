Exjugador de Millonarios a Europa: firma contrato hasta el 2028 y esto valió el negocio

Muy movido ha estado el mercado de pases para los jugadores que militan en Colombia.

Clubes de Europa y distintas latitudes buscaron los servicios de jugadores y exjugadores pertenecientes al América de Cali, Deportivo Cali y Millonarios.

En las últimas horas se conoció que quien fue miembro del azul en 2025 saldrá un extremo a cero costo rumbo a Portugal. Se hace referencia a Cristian Cañozales, de 27 años, que irá al Vizela firmando contrato por dos años.

Según lo reportado recientemente por el periodista, Felipe Sierra: “Cristian Cañozales (27) es nuevo jugador de Vizela de Portugal”.

“El extremo colombiano es adquirido por el equipo como agente libre y firma contrato por 2 años (hasta junio de 2028)”, agregó como detalles de la operación que no dejó ganancias para el azul.

Paso sin brillo por Millonarios

Llegó a Millonarios en julio de 2025 como refuerzo para el segundo semestre.

El extremo colombiano fue anunciado oficialmente por el club el 19 de julio, después de completar los exámenes médicos y los trámites administrativos. Su llegada se produjo desde Carabobo FC de Venezuela, equipo con el que había disputado la Copa Libertadores de ese año.

Nacido el 22 de abril de 1999, Cañozales inició su carrera profesional en Tigres FC y posteriormente tuvo experiencias en Portugal, México, Chile, Bolivia y Venezuela. Antes de incorporarse al conjunto bogotano, había jugado para Carabobo, donde registró participación en la Liga FUTVE y en la Copa Libertadores.

Con Millonarios, el atacante disputó siete partidos de la Primera División de Colombia durante el segundo semestre de 2025. Según los registros, acumuló 145 minutos en cancha y marcó un gol. No fue titular en ninguno de esos encuentros y recibió una tarjeta amarilla.

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En total, entre Liga y Copa Colombia, Cañozales terminó su paso por Millonarios en 2025 con ocho apariciones y un gol. Su único tanto se produjo durante el segundo semestre, etapa en la que tuvo participación principalmente como alternativa desde el banco.

De América a Brujas

Kevin Angulo, de América de Cali, dio el salto a Europa para ser parte ahora del Brujas de Bélgica.

“Llega por un año (hasta junio de 2027) con opción de compra de 2.5M€ por el 85 %”, es lo que se rescata del negocio logrado por la directiva roja del club del Valle Cauca.

El onceno escarlata reportó dicho trato y le auguró lo mejor al atacante en las redes sociales diciéndole: “Kevin Angulo emprende un nuevo camino: jugará a préstamo en el Brujas de Bélgica”.

“¡Éxitos, Kevin! El Rojo estará contigo en cada paso”, completaron.

Otras movidas las han hecho equipos como Atlético Nacional que vendió un buen porcentaje de Simón García.

Según el reporte del periodista Felipe Sierra, el 75 % del pase del zaguero fue adquirido por el club luso por una cifra de 2.3 millones de euros. En la noche del pasaba 2 de septiembre viajaba a Europa para sumarse a su nueva escuadra.

El nacido en Ibagué fue campeón con el equipo de Medellín dos veces. Estuvo presente en los títulos de Liga en 2024 y Copa de 2025. Venía siendo dupla en la zaga junto a un experimentado como William Tesillo.