Millonarios toma una drástica decisión con su director técnico y avisa con notificación oficial: fin a los rumores

El técnico Alberto Gamero está listo para iniciar un nuevo ciclo como director técnico de Millonarios. El estratega samario regresa a la que fue su casa entre 2019 y 2024, esta vez como reemplazo del argentino Fabián Bustos, quien fue notificado de forma abrupta y sorpresiva antes del clásico capitalino ante Santa Fe. Ya hay comunicado oficial.

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En el momento en que sucedió todo en la interna del club, apenas comenzando la primera semana de septiembre, Gamero estaba en Panamá cuando se enteró de la salida de Bustos. Fue una cuestión de horas, se hizo contacto con la dirigencia de Millonarios, no le contestó al Junior de Barranquilla y así estableció sus condiciones para regresar a la dirección técnica.

Este miércoles, 2 de septiembre, continuaron las conversaciones ya en la ciudad de Bogotá y finalmente se llegó a un feliz término para el regreso del DT que sacó campeón a la institución contra Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2023-I, en una de sus finales más recordadas. En la noche del 3 de septiembre se hizo oficial.

Pese a la expectativa y la buena vibra que Millonarios trata de lanzar con el nuevo DT, la llegada de Alberto Gamero como reemplazo de Fabián Bustos genera controversia entre los hinchas. El debate está abierto. Algunos se ven felices por el buen recuerdo que dejó con sus títulos en cinco años, pero otro sector se muestra preocupado, precisamente por los pocos trofeos que dejó y sus presentaciones a nivel internacional.

Su primer ciclo terminó por presuntas amenazas de hinchas, pero más allá de eso, el desgaste se notó mucho más en épocas cuando Radamel Falcao García era la estrella del equipo. En diciembre de 2024, Gamero decidió dar un paso al costado y presentó la renuncia irrevocable de manera inesperada. Le dio paso a David González, que no alcanzó a tener el año de competencia, y le dio paso a Hernán Torres.

Alberto Gamero vuelve a Millonarios después de dos años Foto: NurPhoto via Getty Images

Pese a la firma para su segundo proceso con Millonarios, no se dio a conocer por cuánto tiempo llega Gamero a la dirección técnica. Y sigue la incógnita de cuáles nombres estarán con él como asistentes y preparadores físicos.

Comunicado oficial de Millonarios

“Millonarios FC informa que, tras reunión sostenida en las últimas horas, se ha llegado a un acuerdo para que el profesor Alberto Gamero sea el nuevo entrenador del equipo. Su cuerpo técnico será oficializado próximamente.

Comunicado de Millonarios Foto: Millonarios

Volver no siempre es empezar de nuevo. Es, a veces, continuar una historia que nunca dejó de pertenecernos”.