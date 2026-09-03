A Millonarios lo consume la crisis. Después de terminar con el vínculo que lo unía a Fabián Bustos, en la noche del pasado miércoles se dio la derrota en el clásico capitalino vs. Independiente Santa Fe (3-2).

Justo en medio de dicho partido también vivió dos lesiones y una de ellas fue de consideración para una de las figuras del plantel, que ahora dirigirá Alberto Gamero.

Según lo oficializado por el mismo club, el lateral Jhomier Guerrero, que llegó hace pocos meses al equipo bogotano, sufrió una “fractura” que lo tendrá por fuera un par de meses.

“Millonarios FC informa que el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs. Santa Fe, fractura del tercio proximal del peroné”, dijo el reporte médico.

“Recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de rehabilitación”, mencionó sobre la recuperación.

Sin especificar cuánto tiempo estará por fuera, el club lo animó al decir: “Tiempo de recuperación según evolución. ¡A Jhomier le deseamos pronta recuperación!”.

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De acuerdo con lo consultado a galenos especializados, puede tomar de dos a tres meses tener una recuperación absoluta y regresar a los terrenos de juego, tras una lesión de este tipo.

No fue la única lesión

La lesión de Guerrero fue la más fuerte; sin embargo, no fue la única en el clásico contra Santa Fe. Otro volante se resintió y tuvo que ser retirado después de tenderse en la grama de El Campín.

Se hace referencia al brasileño que llegó a pedido de Bustos. “Millonarios FC informa que el jugador Leonai Souza presenta una lesión muscular de los isquiotibiales de su pierna izquierda”, expresó el club.

“Se le realizarán los estudios de diagnóstico pertinentes para determinar el grado de su lesión”, añadió el conjunto de los embajadores, dejando la puerta abierta a un nuevo parte de la salud del volante.

Gamero, ‘el salvador’

Pocos detalles restan para que Alberto Gamero sea anunciado como el nuevo técnico de Millonarios.

Para el samario será su segundo ciclo, luego del vivido entre 2020 y 2024. En dicho tiempo logró sumar tres títulos que se repartieron en uno de Copa, otro de Liga y uno más de Superliga.

Sobre los motivos que le han impedido a la directiva dar luz verde a las comunicaciones, el comunicador Alexis Rodríguez expuso en X: “Es cuestión de documentación y la idea es poder anunciarlo hoy mismo”.

Alberto Gamero en medio de su primer ciclo como director técnico de Millonarios. Foto: NurPhoto via Getty Images

Al parecer, el cuadro azul busca que, luego del clásico perdido vs. Independiente Santa Fe, Tito tenga al menos un par de entrenamientos al mando del plantel: “Para que pueda tener al menos dos entrenos antes de Pereira”.

El próximo compromiso de los albiazules será el domingo, 6 de septiembre, en condición de visita ante Deportivo Pereira. Dicho juego, válido por la fecha 9, está previsto iniciar sobre las 6:10 p. m.

Alberto Gamero, luego de ser oficializado, deberá lidiar con esas dos bajas, ver a quién pone e intentar suplir las ausencias de la mejor forma, con el fin de empezar a gestar su idea de juego y sumar puntos al mismo tiempo.