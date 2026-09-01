Oficial: Millonarios despidió a Fabián Bustos y habló de su reemplazo en la DT

Desde las 4:00 p.m. de este martes se venía hablando de la salida de Fabián Bustos. Todo eran versiones de prensa y nada oficial, hasta entrada la noche, cuando el elenco bogotano dio a conocer su decisión: “Millonarios FC informa que el profesor Fabian Bustos no continuará como entrenador del equipo profesional”.

Revelan las cuatro razones por las que Fabián Bustos no va más en Millonarios

“Millonarios FC quiere expresar al profesor Bustos y a su cuerpo técnico su más sincero agradecimiento por su profesionalismo, esfuerzo, dedicación y calidad humana durante su etapa al frente del equipo 2026″, agregaron en la misiva publicada.

Y, posteriormente, a la afición le aseguraron que ya trabajan en el reemplazo para tomar las riendas del club embajador.

“A partir de este momento se iniciará el proceso para designar a su sucesor, con el objetivo de continuar trabajando con la máxima ilusión y responsabilidad”, explicaron del futuro cercano del club.

No cayó bien la noticia

Para la afición es un desacierto total haber acabado el proceso con Bustos en plena Liga BetPlay 2026-II.

Si bien el argentino no ha dado títulos y se le cuestionaba por las formas en el cuadro azul, de a poco el equipo iba tomando su idea, además, de que fue él quien pidió los jugadores para tener una plantilla a su medida en busca de títulos.

Alberto Gamero ganó Liga, Copa y Supercopa en su paso entre 2020-2024 en Millonarios Foto: Foto tomada de X: @MillosFCoficial

Ahora, y en medio del torneo tendrá que llegar otro DT a acoplarse a lo que hay. Ya suenan nombres como el de Alberto Gamero, muy querido entre la hinchada, pero que ya tuvo un primer ciclo que terminó justamente por los malos resultados después de haber salido campeón.

Dicho técnico también sonó hace un día para tomar las riendas de Junior de Barranquilla a donde finalmente terminó arribando el exjugador e ídolo, Sebastián Viera.

En Millonarios también llama la atención que se tome la decisión a horas nada más de lo que será el clásico capitalino con Independiente Santa Fe de este miércoles, 2 de septiembre.

Dicho juego es clave para ambas escuadras y son tres puntos vitales para sus aspiraciones de clasificar. Es un duelo correspondiente a la fecha 16, pero adelantando por otro evento previsto a realizarse en el estadio El Campín en las fechas para el que estaba presupuestado.

Todo se fue diluyendo con Bustos

Aunque el proceso de Bustoa comenzó generando ilusión en Millonarios, especialmente tras la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana, con el paso del tiempo perdió fuerza.

El equipo dejó de mostrar el brillo esperado y no logró explotar todo el potencial de un plantel que contaba con nombres para competir mejor tanto a nivel local como internacional.

Fabián Bustos terminó su ciclo con Millonarios en septiembre de 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Hasta la fecha, el balance del técnico argentino fue de 31 partidos dirigidos, con 16 victorias, ocho empates y siete derrotas, cifras que representan un rendimiento del 60,2 %.

Si bien los números no parecen ofrecer argumentos contundentes para poner fin al proceso, el panorama de Busto en Millonarios no tendría un futuro prometedor. Incluso, su salida pudo haberse producido semanas atrás, cuando comenzó a ser relacionado con algunos clubes del exterior.