Así fue la reacción viral de Erling Haaland al fichaje de Enzo Fernández por Manchester City

En Manchester era esperada la oficialización de la noticia del traspaso de Enzo Fernández al Manchester City.

El anuncio llegó tarde en Inglaterra y tuvo al borde de la silla a figuras del club como el goleador noruego, Erling Haaland. Este dejó un comentario una vez se confirmó que se hizo viral: “Sí, bien, ahora puedo irme a dormir”.

Para el delantero sensación parece que era importante la llegada del argentino. Con Enzo lograron conformar un tridente del medio campo que llama poderosamente la atención junto a dos fichajes de lujo como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi.

Un negocio millonario

Fin al culebrón: el mediocampista argentino Enzo Fernández se unió al Manchester City hasta 2031 en una operación estelar, informó su nuevo club este martes, en el último día del mercado de fichajes del fútbol europeo.

El internacional albiceleste, de 25 años, termina así una etapa de tres años y medio en el Chelsea, que según la prensa recibirá por este traspaso 125 millones de libras (145 millones de euros o 167 millones de dólares).

De confirmarse esa cantidad, se igualaría el récord de cuantía para una transferencia en la Premier League que estableció el año pasado el sueco Alexander Isak con su pase del Newcastle al Liverpool.

Es también la más alta del actual mercado, superando los 159 millones de dólares que el Chelsea pagó al Aston Villa por Morgan Rogers.

Anuncio oficial cerca a la media noche

La operación de Enzo Fernández se esperaba en los últimos días y especialmente a lo largo de este martes, pero la oficialización se hizo esperar y no llegó hasta cerca de la media noche de Inglaterra, con el mercado ya con la persiana bajada media hora antes.

Fue entonces cuando el City publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que daba la bienvenida a “un nuevo argentino en el equipo”.

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En su página web se veía ya a un Enzo sonriente, bolígrafo en mano para plasmar su firma, en la sala de prensa del Etihad Stadium, su nueva casa.

“El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todo jugador quiere formar parte de un club así porque todo el mundo sabe lo bien gestionado que está el City”, destacó el jugador, citado en el comunicado.

“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy listo para el reto de ayudar al City a seguir ganando trofeos. Este es un club construido para el éxito”, sentenció.

Enzo Fernández, volante de la selección de Argentina Foto: Getty Images

Instantes antes, Enzo Fernández había publicado en redes sociales un texto a modo de despedida del Chelsea.

“Querido Chelsea, quiero que sepas que estos días no han sido fáciles para mí. Tampoco es fácil escribir esto. La verdad es que no he estado pasando por un buen momento”, comenzó en esa carta de adiós a Stamford Bridge.

“La vida consiste en tomar decisiones y ahora mismo me encuentro ante la necesidad de tomar una de esas decisiones difíciles. He llegado a querer muchísimo a este club. El Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón”, apuntó.

*Con información de la AFP.