Enzo Fernández al Real Madrid: club emitió comunicado definitivo del fichaje que retumbaba

Desmentido quedó el rumor que acercaba a Enzo Fernández al Real Madrid. Según lo manifestado por el mismo cuadro blanco a través de un comunicado oficial, no ha existido tal interés de querer ficharlo tras el Mundial 2026.

Desde el primer párrafo de manera directa y contundente, los blancos sentenciaron: “Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

Enzo Fernández, de la Selección Argentina en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Sin olvidar la capacidad del argentino, los merengues se zafaron de los rumores que los juntaban: “El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional”.

Adicional a eso, los blancos pusieron por encima la relación cordial que llevan con Chelsea, dueño de los derecho de Fernández: “Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad”.

Para terminar, los madridistas lamentaron que información falsa circule generando falsas versiones: “El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas”.

A Fernández le gusta Madrid

La posibilidad de que Enzo Fernández llegara al Real Madrid fue tema de conversación durante varios mercados de fichajes. Aunque en distintos momentos las negociaciones han parecido tomar fuerza, con el paso del tiempo el interés vuelve a enfriarse.

En medio de esos rumores, el mediocampista argentino también ha alimentado las especulaciones con algunos gestos hacia el conjunto merengue. Desde España interpretan que el Real Madrid es consciente de esos guiños y sabe que el campeón del mundo vería con buenos ojos una eventual transferencia.

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Hace algunos meses, Fernández incluso expresó públicamente su afinidad por la capital española.

“Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El futbolista vive donde quiera“, dijo en una entrevista en YouTube con Avirales.

Esas declaraciones generaron cierta incomodidad en el Chelsea, donde algunos las consideraron una muestra de deslealtad. Sin embargo, el alto rendimiento del argentino con el equipo londinense terminó por disipar las críticas y dejó el episodio en un segundo plano.

Presente en el Mundial

De momento el volante de la selección Argentina tendrá que centrarse exclusivamente en su participación en el Mundial 2026 con su país.

Justamente este viernes, 3 de julio, se juegan el paso contra Cabo Verde. En dicha llave son favoritos a pasar a la siguiente ronda, donde esperarían por el ganador del cruce entre Australia y Egipto, programado también para la tarde noche.