Cúcuta Deportivo anunció su nuevo técnico para salvarse del descenso: viene del Mundial 2026

Cúcuta Deportivo se jugó su última carta para escapar del descenso. El conjunto motilón le consiguió reemplazo a Richard Páez y anunció el nuevo técnico que tendrá la difícil tarea de mantenerse en primera división.

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Se trata de Nicolás Chiesa, entrenador argentino de 46 años que viene de participar en el Mundial 2026 como asistente técnico de Sebastián Beccacece. Chiesa fue parte importante para la clasificación de la selección de Ecuador a la Copa del Mundo y ahora emprende el reto en propiedad como dueño del banquillo cucuteño.

“Desde el mundial al Rojinegro. Bienvenido al equipo de la perla del Norte, Profe”, anunció el Cúcuta Deportivo en sus redes sociales.

Chiesa llega a tomar las riendas del equipo rojinegro para lo que resta de la Liga BetPlay. Su tarea será reconciliarse con la hinchada, encender la ilusión de la permanencia y tratar de escapar del fondo de la tabla del descenso.

Cúcuta es uno de los siete equipos que no han podido ganar en este campeonato. Inició con goleada 5-1 frente a Once Caldas en el Estadio Palogrande, luego empató en el clásico contra Atlético Bucaramanga y la semana pasada cayó ante Fortaleza en Bogotá (2-0)

El pasado 18 de julio, Nicolás Chiesa había confirmado su salida de la selección ecuatoriana con un sentido mensaje dedicado a todo lo que vivió como asistente de Beccacece.

“Agradecer todo lo vivido. Gracias a cada persona de la selección por todos estos años compartidos. Gracias a cada jugador ecuatoriano que tuve la suerte de conocer y compartir los mismos sueños y pelear por ellos juntos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Además de haber estado en el cuerpo técnico de Beccacece, también trabajo en compañí de Gustavo Alfaro y fue muy cercano a los jugadores de Ecuador.

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Así está Cúcuta en la tabla del descenso

Nicolás Chiesa ya tuvo sus primeros dos entrenamientos al frente del Cúcuta Deportivo y calienta motores para debutar como DT el próximo sábado ante Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Los motilones están muy comprometidos en la tabla del descenso y necesitan sumar puntos de manera obligatoria.

Actualmente marchan en el último lugar con 17 puntos en 22 partidos jugados durante la temporada, para un promedio de 0,77. Ahora mismo estarían condenados al descenso junto a Jaguares, pero todavía tienen opciones matemáticas frente a rivales directos como Boyacá Chicó y Alianza FC.

El primer paso es conseguir dos victorias seguidas y alcanzar el promedio de 1,0 en la tabla del descenso, que les permitiría superar a Jaguares y Chicó.