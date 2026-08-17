Equipo colombiano se llena los bolsillos por el fichaje de Jhon Lucumí a Juventus: esta es la cifra

Jhon Janer Lucumí ya posó con la camiseta de Juventus y fue confirmado como nuevo fichaje para la nómina dirigida por Luciano Spalleti. El conjunto bianconero anunció por todo lo alto el acuerdo al que llegaron con la dirigencia de Bologna.

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“Un nuevo fichaje enriquece la plantilla a disposición del entrenador Luciano Spalletti: Jhon Lucumí se convierte oficialmente en nuevo jugador de la Juventus y firma un contrato que lo vinculará a nuestro club hasta el 30 de junio de 2030″, apuntó el comunicado oficial.

Las cifras del negocio también quedaron en evidencia. La Juve pagó un total de 20 millones de euros netos y se comprometió con otros 2 millones en variables, dependiendo el rendimiento del zaguero vallecaucano.

“Un jugador en la plenitud de su carrera llega a la Juventus, listo para echar una mano al equipo desde el primer momento en que comience la temporada: ¡Bienvenido, John, nos vemos en el campo!“, sentenció el pronunciamiento.

Deportivo Cali se frota las manos

Este negocio entre Bologna y Juventus beneficiará económicamente al Deportivo Cali, que sirvió como formador de Jhon Lucumí y se acoge al mecanismo de solidaridad de la Fifa.

De acuerdo con las normas, el 5 % del valor total del fichaje deberá ser entregado a los clubes que estuvieron implicados en la formación del futbolista.

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Eso quiere decir que al Deportivo Cali le corresponde un millón de dólares de los 20 millones que pagaron. Una vez tenga ese dinero en sus manos, la dirigencia del conjunto azucarero debe determinar si un pequeño porcentaje les corresponde a otras escuelas formativas del Valle del Cauca, donde haya pasado Lucumí a partir de los 12 años de edad.

“Si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (contribución de solidaridad)”, apunta el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la Fifa.

¿Quién es Jhon Lucumí? Trayectoria y clubes anteriores

Jhon Lucumí se formó en la cantera del Deportivo Cali, debutando como profesional a los 17 años y demostrando de inmediato una gran personalidad y presencia física sobre el terreno de juego.

En 2018 se marchó vendido al Genk de Bélgica por 2,5 millones de euros. En ese club duró cuatro años hasta que Bologna levantó la mano y lo fichó a cambio de 8 millones de euros.

Ahora, después de haber sido titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026, da el salto más importante de su carrera hacia Juventus y armará una dupla de lujo en la línea de centrales con el brasileño Bremer.