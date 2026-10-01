Ninguneada del Bayern Múnich a Luis Díaz en el Día del Café: polémica publicación

Bien vale recordar que a los jugadores o deportistas colombianos se les llama “cafeteros” en otros países alrededor del mundo y eso no es de gratis. Ese sobrenombre se gana porque Colombia es uno de los principales exportadores de café en el planeta e incluso se cree que es de alta calidad. Este producto toca las esferas de la élite y es bastante reconocido en Europa.

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En el caso del Bayern Múnich, queda claro que conocen perfectamente el café, pero a su “cafetero” insignia del momento lo dejaron por fuera en el día de homenaje a este producto en el mundo. Pasará a la historia este 1 de octubre 2026 que el gigante bávaro dejó por fuera a Lucho en la estrategia digital.

Las cuentas de redes sociales del Bayern Múnich, en ingles y español, dejaron pasar a Luis Díaz en los post relacionados con el Día Internacional del Café. El equipo alemán prefirió meter a otras de sus estrellas, pero Lucho, que viene de uno de los principales exportadores de este producto, prefirieron omitirlo.

𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙘𝙤𝙛𝙛𝙚𝙚 𝙙𝙖𝙮 ☕️ pic.twitter.com/nmGYWZrr9N — FC Bayern (@FCBayernEN) October 1, 2026

En la publicación que se hizo en la cuenta oficial en inglés, se lee “día internacional del café”, pero aparece Michael Olise en el diseño con la bebida en sus manos. Por su parte, en el perfil en español, salen en una mesa algunos exjugadores del Bayern Múnich como Javi Martínez, Thiago Alcántara y David Alaba con la taza.

Cafecito con la bandurria en el Día Internacional del Café ☕ pic.twitter.com/67sgZdnzkt — FC Bayern München Español (@FCBayernES) October 1, 2026

No deja de ser curioso que Bayern no haya tenido a Lucho para las publicaciones si de café se trata. Cabe recordar que el club alemán sigue planeando el camino a seguir en una temporada donde espera volver a dominar en la Bundesliga, ganar la Copa de Alemania y definitivamente volver a la gloria en la Champions League.

Luis Díaz retoma fuerzas

Mientras el receso por la Nations League de la EUFA y la Fecha FIFA, Luis Díaz recarga baterías para seguir en la pelea con el Bayern, pues no fue un comienzo esperado y cuando tuvo que liderar al gigante alemán sin Harry Kane y Michael Olise, no pudo definir. Se espera que las cosas sean diferentes desde este otubre.

Luis Díaz contra el Unión Berlín Foto: Getty Images

Luis Díaz tampoco fue convocado a la Selección Colombia, en una idea del técnico Néstor Lorenzo por buscar sangre nueva tras el Mundial 2026. Eso sí, se cree que Lucho es fundamental en el renovado esquema y la nueva generación que se plantea para el Mundial 2030 y la Copa América 2028.