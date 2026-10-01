Linda Caicedo le responde al Barcelona: golazo para salvar al Real Madrid en la Champions

Real Madrid no logró la victoria y empató 1-1 contra el Manchester City en la segunda jornada de la Champions League femenina, en un partido marcado por una polémica arbitral. Linda Caicedo fue la autora del gol que salvó al equipo blanco en Inglaterra.

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En carrera por la banda derecha, la jugadora colombiana entró hasta el área rival para culminar su gran acción individual y así adelantar al club blanco (29′). Manchester City, más agresivo en la segunda mitad, encontró su recompensa con el empate de Khadija Shaw (51′). Partido muy difícil, en el que Real Madrid saca un valioso punto de visitante que debe hacer efectivo de local.

En el minuto 90, la árbitra Silvia Gasperotti impactó contra la jugadora del Manchester City, Beth Mead, y anuló el gol anotado apenas un segundo después por Silvia Cristóbal, considerando haber interferido en la acción en perjuicio del club inglés.

Con dos puntos ambos equipos, las Citizens ocupan la 11ª posición, seguidas por las blancas (12ª). Linda Caicedo se sigue consolidando como una jugadora clave en el esquema del Real Madrid y gran parte del fútbol ofensivo debe pasar por la colombiana.

Linda Caicedo celebra contra el City Foto: PA Images via Getty Images

Más arriba en la tabla de posiciones está el PSG (3º), que sumó su primera victoria tras golear 5-0 al OH Lovaina de Bélgica. También goleó el HB Koge de Dinamarca, que aplastó 5-1 al Servette suizo, colista de la competición.

Linda Caicedo le responde al FC Barcelona

Primera hora de la jornada (miércoles), FC Barcelona, defensor del título y que goleó 6-0 en el campo de la Roma, es el líder de la competición.

Las catalanas son las únicas que han conseguido encadenar dos triunfos consecutivos en las dos primeras jornadas y vuelven a ser máximas candidatas al trofeo. Esto, sin duda, es mucha más presión para el Real Madrid y Linda Caicedo.

Lleva seis puntos y una diferencia de +9, y eso es suficiente para que el Barça suba al primer puesto de la clasificación, aprovechando, además, que el Lyon se quedó sin pólvora y no pasó del empate 0-0 en casa ante el Chelsea inglés.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Barcelona 2 2 0 0 11 2 9 6 2 OL Lyonnes 2 1 1 0 8 0 8 4 3 Paris Saint-Germain 2 1 1 0 6 1 5 4 4 Bayern de Múnich 2 1 1 0 5 2 3 4 5 Arsenal 2 1 1 0 3 2 1 4 6 Inter de Milán 2 1 1 0 2 1 1 4 7 Chelsea 2 1 1 0 1 0 1 4 8 HB Køge 2 1 0 1 5 2 3 3 9 Juventus de Turín 2 1 0 1 4 2 2 3 10 Sport Lisboa e Benfica 2 1 0 1 2 4 -2 3 11 Man City 2 0 2 0 3 3 0 2 12 Real Madrid C.F. 2 0 2 0 2 2 0 2 13 Austria Wien 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Paris Football Club 2 0 1 1 4 7 -3 1 15 Oud-Heverlee Leuven 2 0 1 1 0 5 -5 1 16 Associazione Calcio Milan 2 0 1 1 0 6 -6 1 17 BK Häcken 2 0 0 2 0 4 -4 0 18 Servette FC Chênois 2 0 0 2 1 13 -12 0

El Barça y Lyon protagonizaron la última final europea, ganada en mayo por el monarca español, que se ha llevado cuatro de las últimas seis Champions femeninas. Mucha más presión para Linda Caicedo, quien ya es una figura del equipo blanco y una de las capitanas.

Por su parte, el Bayern Múnich no titubeó y goleó 3-0 al Benfica de Portugal en Lisboa, para quedar en el top 5 de forma parcial.