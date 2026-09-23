Linda Caicedo fue notificada por el Barcelona: aviso resuena y pone a temblar al Real Madrid

FC Barcelona arrancó su defensa del título en la Champions League Femenina con una victoria contundente por 5-2 ante el Paris FC, en la primera jornada del grupo único de la competición. Una espectacular goleada que deja un aviso para otros favoritos al título, como el Real Madrid con Linda Caicedo en su nómina.

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El equipo de la capital francesa sorprendió de inicio en el estadio Johan Cruyff de Sant Joan Despí al adelantarse con un gol de Évelyne Viens en el minuto 5, pero fue un simple espejismo antes de que la máquina azulgrana se pusiera en funcionamiento.

La brasileña Kerolin, fichada en agosto procedente del Manchester City, firmó su primer tanto con sus nuevos colores en el gran torneo continental con un tiro cruzado en el 18′, antes de que Clara Serrajordi pusiera a las catalanas por delante, desde el corazón del área en el 28′.

La polaca Ewa Pajor puso ya distancias con el tercero en el 35′, asistida por la noruega Caroline Graham Hansen, quien justo antes del descanso (43′) consiguió el cuarto con un disparo ajustado al palo, lejos del alcance de Mylène Chavas.

En la segunda mitad, Pajor firmó el quinto del Barça en el 70′ y las parisinas maquillaron su derrota con el tanto de Clara Mateo en el 73′, para el 5-2 definitivo. Una victoria clarísima que promete pelea por una nueva corona europea.

Barcelona avisa al Real Madrid y Linda Caicedo

Con ese triunfo, el Barcelona, vencedor de cuatro de las últimas seis Champions femeninas, muestra de entrada su ambición en busca de revalidar su corona, en una nueva etapa ya sin Alexia Putellas en su plantel, que es el principal reto que el gigante catalán tiene de por medio.

Su víctima en la final del pasado mayo en Oslo (Noruega), el Lyon francés, también empezó bien esta edición y en su caso todavía más a lo grande, con un aplastante 8-0 en el campo del Servette suizo, que coloca a las francesas como primeras líderes del grupo de 18 equipos.

Entre el resto de aspirantes, el Chelsea ganó por la mínima (1-0) al Austria Viena con un tempranero gol de la neerlandesa Wieke Kaptein, el mismo resultado que había conseguido el Arsenal contra el Koge de Dinamarca, en su caso con un gol de la española Mariona Caldentey en el descuento final.

Real Madrid pegó primero en la Champions League

Ese mismo martes (al inicio de la jornada), Real Madrid había empatado 1-1 con el PSG con Linda Caicedo como titular y con la cintilla de capitana. Felicia Schröder fue la encargada de anotar para las ibéricas luego de un pase gol de Arianna Caruso.

Linda Caicedo en la Champions League Foto: UEFA via Getty Images

Sobre el minuto 57, la misma anotadora pudo haber ampliado la ventaja para las suyas ante una asistencia de Caicedo, pero de forma insólita dilapidó las dos oportunidades frente al arco de las parisinas. El empate no se siente bien tras los 8 goles del Lyon y los cinco del Barcelona, los rivales a batir esta temporada.