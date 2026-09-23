Oficial: las seis bajas de Millonarios para el superclásico contra Atlético Nacional en Medellín

Atlético Nacional y Millonarios miden fuerzas en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano, que es válido por la fecha 12 de la Liga Betplay y se jugará en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo azul no descarta el golpe de visitante otra vez, tal como pasó en el primer semestre del año, aunque cuenta con varias bajas en su nómina.

Por otra parte, Atlético Nacional tiene afán por tres puntos en casa y mucho más ante un rival histórico con el que tiene cuentas pendientes. Todo parece indicar que el gigante verdolaga tendrá a James Rodríguez en el juego, mientras que Millonarios llora la ausencia de Juan Guillermo Cuadrado, su más reciente incorporación.

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Es la baja más sensible que tiene Millonarios para el superclásico en Medellín. Según Alberto Gamero, Cuadrado quedó afuera de la lista por los pocos entrenamientos que lleva en el club azul y prefiere tenerlo bien físicamente para el resto de la temporada.

A Juan Guillermo se une el brasileño Leonai Souza, quien ya está disponible tras cumplir un arduo proceso de recuperación, pero parece que Alberto Gamero también quiere ser prudente con este volante y le dará reposo una fecha más. Otro que se pierde el juego ante Atlético Nacional es Rodrigo Contreras por lesión.

“Rodrigo Contreras presenta una lesión muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda”, dice Millonarios en un comunicado de prensa. Aseguran que el proceso de recuperación ya inició y la incapacidad estará determinada de acuerdo con la evolución.

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Otro que aparece en el departamento médico es el volante Mateo García, quien presenta una lesión muscular del gastrocnemio derecho. Por su parte, Carlos Darwin Quintero continúa con su proceso de recuperación tras presentar una molestia muscular y permanece bajo manejo de los especialistas de la salud de Millonarios.

Jhomier Guerrero, uno de los fichajes recientes, continúa con su proceso de rehabilitación, dentro de los parámetros esperados para la lesión presentada durante el clásico ante Santa Fe semanas atrás.

Alberto Gamero, nuevo DT de Millonarios Foto: @MillosFCOficial

Son seis jugadores con alto potencial para ser titulares en Millonarios que se pierden el clásico con Atlético Nacional. Por otra parte, Jorge Arias regresa a convocatoria, así como el lateral Samuel Martín y el delantero Leonardo Castro, quien se perfila en la titular en el Atanasio Girardot.

¿Cuándo es el superclásico Atlético Nacional vs. Millonarios?

El clásico entre Atlético Nacional y Millonarios se jugará el próximo 24 de septiembre en el Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 7:30 p. m., y tendrá transmisión por Win Sports +.