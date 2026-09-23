James Rodríguez se pronunció: mensaje a horas del partido Atlético Nacional vs. Millonarios

Juan Guillermo Cuadrado no fue convocado para el clásico de Atlético Nacional vs. Millonarios, pero James Rodríguez sí alcanzaría a estar disponible en la nómina dirigida por el técnico Lucas González.

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Las alarmas del cuadro verdolaga se encendieron tras los quebrantos de salud que atravesó el volante cucuteño en las últimas horas; sin embargo, todo parece encaminado a su presencia en la lista de convocados para el duelo estelar en el Atanasio Girardot.

Este miércoles, James entrenó con normalidad y Atlético Nacional publicó un video donde se ve al futbolista sonriente entrando al campo en la sede de Guarne.

“Un abrazo muy grande, vamos”, dijo James Rodríguez mientras ingresaba a la cancha acompañado por su amigo y compañero Matheus Uribe.

🟢⚪ Último entrenamiento verdolaga previo al juego ante Millonarios.

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James Rodríguez estaría convocado

De esta manera quedaría prácticamente confirmada la presencia de James Rodríguez en la lista de convocados para el clásico contra Millonarios.

Las dudas que existieron fueron manifestadas por su propio entrenador, Lucas González, en declaraciones para Blog Deportivo. “No sé, alguna duda tengo todavía con James para el jueves contra Millonarios. Él se encuentra incómodo desde el punto de vista de salud; no sé si será un virus, pero en el entrenamiento del martes no ha estado ciento por ciento”, manifestó el DT.

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La posible ausencia de James Rodríguez en el clásico de verdes y azules generó todo tipo de comentarios en redes sociales; sin embargo, la preocupación se esfumó cuando el volante cucuteño reapareció en el entrenamiento de este miércoles.

James ya ha jugado dos partidos con la camiseta de Atlético Nacional, pero todavía no ha podido debutar en el Atanasio Girardot. Su oportunidad de presentar credenciales ante la hinchada es este jueves, enfrentando a Alberto Gamero y sus dirigidos.

El partido de Nacional vs. Millonarios está programado para iniciar sobre las 7:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión oficial correrá por cuenta de Win Sports+, además de la plataforma de Win Play para usuarios de dispositivos móviles.

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Por otro lado, la gran ausencia será Juan Guillermo Cuadrado. La expectativa era que el volante antioqueño estuviera en la lista de convocados, pero Gamero decidió dejarlo en Bogotá.

“Después de terminar su etapa de adaptación física, Juan Guillermo Cuadrado completó su segundo día de trabajos con el grupo”, apuntó la cuenta oficial de Millonarios.

Cabe recordar que el nacido en Necoclí (Antioquia) llegó la semana pasada al país y venía de un largo periodo sin entrenamientos profesionales. Aunque Cuadrado mantuvo el estado físico entrenando por su cuenta, para el cuerpo técnico todavía es demasiado prematuro ponerlo a debutar.