Colombia jugará por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20: fecha, hora y rival confirmado

La Selección Colombia quedó eliminada en semifinales del Mundial femenino sub-20. Este miércoles, 23 de septiembre, perdieron frente a Corea del Norte y se despidieron del sueño de quedar campeonas en Polonia.

A pesar de la derrota, Colombia todavía tiene un compromiso más por cumplir: el partido por el tercer puesto frente a la selección de Italia.

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¿Cuándo juega Colombia vs. Italia por el tercer puesto?

De acuerdo al calendario oficial de la FIFA, este compromiso se disputará el próximo sábado y será el abrebocas para la gran final:

Mundial Femenino Sub-20 - Partido por el tercer puesto

Lugar : Stadion Miejski LKS, Łódź (Polonia)

: Stadion Miejski LKS, Łódź (Polonia) Fecha y hora : Sábado 25 de septiembre, 11:00 a. m. (COL)

: Sábado 25 de septiembre, 11:00 a. m. (COL) Canal: Caracol TV, Canal RCN y DSports

Carlos Paniagua, DT de la Selección Colombia Femenina Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

Una cita con la historia

El objetivo era llegar a la final y pelear por el título; sin embargo, Corea del Norte fue superior de principio a fin durante la semifinal. El combinado asiático resolvió el partido en el primer tiempo y en la parte complementaria puso la cereza sobre el pastel.

Esta Selección Colombia ahora se plantea la posibilidad de superar lo hecho en la edición de Alemania 2010. En aquella oportunidad, las ‘superpoderosas’ terminaron en el cuarto puesto después de perder frente a Corea del Sur.

Italia será el último obstáculo de la Tricolor para terminar dentro del podio y conseguir la medalla de bronce por primera vez en la historia del Mundial Femenino Sub-20.

La selección azzurra viene de caer frente a España en semifinales. En ese partido se vieron impotentes ante la superioridad del rival y, entre lágrimas, se despidieron del sueño de acceder a la final bajo las órdenes de Nicola Matteucci.

Con el regreso de Juana Ortegón

Colombia tiene argumentos para soñar con la medalla de bronce en el Mundial. El técnico Paniagua podrá contar con el regreso de la capitana Juana Ortegón, que no estuvo disponible frente a Corea del Norte por acumulación de tarjetas amarillas.

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Ante esa posibilidad histórica, se espera que el cuerpo técnico disponga del once de gala y trate de cerrar con una imagen más decorosa su participación en la Copa del Mundo.

La única baja confirmada para la Selección es la delantera Maithé López, quien tiene una lesión en la rodilla derecha y ha seguido en la concentración utilizando muletas para poder trasladarse.

Maithé está lesionada desde el partido de octavos de final contra Polonia: ese día sintió un fuerte dolor y pidió el cambio al no poderse poner en pie. Minutos más tarde se le vio con una bolsa de hielo en la zona afectada y en cuestión de horas se confirmó que estaba descartada para el resto del torneo.