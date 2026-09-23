Mundial femenino sub-20: ¿Qué pasa si Colombia gana, pierde o empata con Corea del Norte?

A partir de las 11:30 a. m. de este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia jugará contra Corea del Norte en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20.

Colombia vs. Corea del Norte: IA pronostica marcador y clasificada a la final del Mundial Femenino Sub-20

Colombia vs. Corea del Norte: el duro antecedente que pesa sobre la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20

Se trata de un partido histórico para el FPC. Colombia quiere la gran final, aunque al frente tendrá a la vigente campeona del torneo, la misma que en fase de grupos le ganó por goleada 3-0.

Ahora bien, hay tres panoramas que pueden darse en el partido, a lo largo de los 90′: triunfo, empate o derrota para el combinado nacional. En los tres casos, el desenlace será totalmente distinto.

¿Qué pasa si Colombia le gana a Corea del Norte en la semifinal del Mundial femenino sub-20?

Es el panorama ideal para Colombia. Un triunfo en los 90′, sea por el marcador que sea, le dará la clasificación a La Tricolor a la gran final del Mundial Femenino Sub-20.

En contraste, Corea del Norte quedará eliminada y obtendrá el boleto para el partido de tercer y cuarto puesto.

Colombia va por la final del Mundial Femenino Sub-20 contra Corea del Norte. Foto: FIFA via Getty Images

¿Qué pasa si Colombia empata con Corea del Norte en la semifinal del Mundial femenino sub-20?

Si durante los 90 minutos de partido Colombia y Corea del Norte empatan por cualquier marcador, se irán a tiempos extra.

Serán dos tiempos de 15 minutos cada uno. Allí tendrán la oportunidad de anotar los goles del triunfo.

No obstante, en caso tal de que el empate persista, se irán a definición desde el punto penal y así se definirá al finalista de esta llave semifinal.

Colombia y Corea del Norte ya se enfrentaron en la fase de grupos Foto: FIFA via Getty Images

¿Qué pasa si Colombia pierde contra Corea del Norte en la semifinal del Mundial Femenino Sub-20?

Si Corea del Norte le llega a ganar a Colombia, por cualquier marcador, La Tricolor quedará eliminada e irá a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto del torneo.

Caso contrario, Corea del Norte clasificará a la final, buscará defender su título y se ratificará como uno de los mejores equipos femeninos juveniles del mundo.

Corea del Norte, campeona del Mundial Femenino Sub-20 en 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

Ya hay un primer finalista del Mundial femenino sub-20: Colombia, atenta

Antes de que Colombia y Corea del Norte jueguen su llave semifinal, España venció 2-0 a Italia en la primera llave de mejores cuatro.

Eso quiere decir que España es la primera finalista del Mundial Femenino Sub-20, y espera por el ganador entre Colombia y Corea del Norte para disputar la llave de la gran final.

🔚 ¡SUENA EL PITIDO FINAL!



España se impone a Italia y ya está en la final.



🇮🇹 🆚 🇪🇸 | 0-2



💻 Crónica: https://t.co/RMb4lkNeaJ#U20WWC | #NuestraBase pic.twitter.com/yboGV4M4ph — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) September 23, 2026

Por su parte, Italia obtuvo el tiquete al partido por el tercer y cuarto puesto, y enfrentará al que pierda en la llave de Colombia y Corea del Norte.