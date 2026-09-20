Historia pura: Colombia en el 90′ clasifica a semifinales del Mundial Femenino Sub-20 y espera rival

Como ante Polonia en la fase pasada, ahora Colombia lo vuelve hacer esta vez frente a Nigeria y en el epílogo del partido de cuartos de final gracias a la anotación de Valerin Loboa clasifica a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub-20.

La delantera nacional que mantenía una sequía en el certamen orbital pudo romper dicha mala racha en el partido más importante para la Tricolor, hasta ahora.

A la que milita en el Portland Thorns no se le había dado su gol, aunque lo intentara las oportunidades no se le presentaban como ella lo esperaba. Por fortuna este domingo sí, después de picar al espacio, rematar y que le quedara el rebote sobre la base del poste derecho la mandó a guardar.

🇨🇴 GOOOL de Colombia Sub-20 de Valerin Loboa. Clasificadas a semifinales derrotando 1-0 a Nigeria 🇳🇬 en el Mundial de la categoría pic.twitter.com/hyZZjDzdto — Pipe Sierra (@PSierraR) September 20, 2026

Fue un desahogo absoluto para 9 de la Tricolor que le permite al combinado cafetero volver a unas ‘semis’ después de dieciséis años. Ya era algo de destacar estar en cuartos, pero ahora se iguala lo hecho en la edición de 2010.

Rival por definir para la semifinal

Este mismo 20 de septiembre se sabrá cuál es la próxima nación rival de Colombia para pelear por un cupo a la gran final.

El tiquete lo definirán Corea del Norte y Canadá. A las asiáticas el combinado patrio se midió en la fecha 3 de la fase grupos y, en caso de que estan clasifiquen, serán nuevamente rivales.

Dicho juego ante las coreanas terminó con triunfo abultado oara ellas de 0-3, recordando que dicho juego por ser el último de la primera fase Colombia lo jugó con nómina alterna y algunas bajas que maniobró para ese momento el DT Paniagua.

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