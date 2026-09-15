Polonia vs. Colombia: canal y hora para ver los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20

Como mejor tercera, la Selección Colombia Femenina Sub-20 logró su clasificación a la fase de octavos de final del Mundial que se desarrolla en Polonia.

Las dirigidas por Carlos Paniagua sumaron cuatro puntos, los mismos que su similar de Portugal, que se quedó con la segunda casilla por tener una mejor diferencia de gol.

La Tricolor pasó, pero los resultados de la fase inicial fueron irregulares. Ante Costa Rica ganó (1-3), con Portugal (0-0) empató y, finalmente, frente a la potencia de Corea del Norte cayó derrotada por goleada (0-3).

La selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial de Polonia. Foto: FIFA via Getty Images

Al final, cuatro unidades fueron suficientes y las cafeteras se medirán en la ronda de octavos de final frente a la local Polonia.

Dicho partido de eliminación directa se llevará a cabo el próximo jueves, 17 de septiembre.

Fase de grupos perfecta de Polonia

Colombia deberá plantear un partido inteligente ante la local, no solo porque tendrá el apoyo masivo de la afición, sino también porque su nivel fue arrollador en la fase inicial de la Copa del Mundo.

Con nueve puntos de nueve posibles, las polacas pasaron en el grupo A, donde golearon a Argentina (3-0), vencieron a México (2-1) y se dieron un banquete contra Benín (1-4).

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Su nivel superlativo en la primera tanda de partidos las hace favoritas para el cruce de octavos vs. Colombia, donde las nacionales deberán mejorar para no cometer el gran pecado de la fase de grupos: la falta de definición.

Dónde ver Polonia vs. Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Fase : octavos de final

: octavos de final Lugar : Stadion Miejski, Łódź (Polonia).

: Stadion Miejski, Łódź (Polonia). Fecha y hora : jueves, 17 de septiembre, 11:30 a. m. (COL).

: jueves, 17 de septiembre, 11:30 a. m. (COL). Canales: Caracol TV, Canal RCN y DirecTV Sports.

Análisis de la fase de grupos

Al término de la primera fase en la Copa del Mundo de Polonia, se tuvo la oportunidad de escuchar a tres miembros del combinado Tricolor hacer un balance de los resultados.

El DT Carlos Paniagua explicó que, si se presentaron variaciones en el esquema vs. Corea, fue debido a la búsqueda de equilibrar las cargas, teniendo en cuenta que, independientemente del resultado, ya el equipo estaba clasificado.

“Cambiamos el plan de partido y refrescamos el equipo porque venían fatigadas... pensando en el partido siguiente (contra Polonia)”, dijo.

#U20WWC 🇵🇱⚽️🏆 ⚽ 🇨🇴 El profesor Carlos Paniagua analizó la derrota de Colombia 0-3 ante RPD de Corea y reconoció hizo un cambio en lo que habían planeado para el compromiso debido a la fatiga de varias jugadoras.



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Mariana Mosquera, futbolista que hace parte de la delegación, quiso dar un parte de tranquilidad a pesar de la derrota en la fecha 3: “En todo momento salimos a buscar el partido, proponer, ganar, pero esto es fútbol”.

“No vamos a caer o dudar. Es un grupo unido, fuerte y sabemos lo que se viene”, proyectó positivamente.

Juana Ortegón, con amplio recorrido en clubes de Colombia, fue quien erró en una acción puntual que derivó en penal. Lejos de amilanarse por eso, levantó la cara para lo que viene.

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“Era un partido complicado, no iba a ser fácil enfrentar al campeón del mundo. Independientemente, nos mantuvimos ordenadas”, rescató.

“Este equipo sabrá salir de esto y buscar el resultado contra Polonia porque queremos seguir en el Mundial”, auguró.

De cara al encuentro contra Polonia, agregó: “Muy parecido al de Portugal por ser europeo. Intentaremos hacer un juego muy colectivo”.