La situación judicial que enfrenta el creador de contenido Samuel Adrián volvió a generar atención este domingo 13 de septiembre, luego de que fuera detenido en Bogotá tras arribar al aeropuerto internacional El Dorado. El investigador, reconocido por su trabajo Colombia: fábrica de niños trans, quedó a disposición de las autoridades en una estación ubicada dentro de la terminal aérea.

El caso tendría relación con publicaciones y contenidos que el mexicano ha difundido mediante sus redes sociales y otras plataformas digitales. Uno de los trabajos que ha generado mayor discusión es Colombia: fábrica de niños trans, documental centrado en los tratamientos y procedimientos asociados con los procesos de transición de género en niños y adolescentes.

Ante esta decisión tomada por las autoridades colombianas, las miradas de los curiosos se posaron en la esposa de Samuel Adrián, quien rompió el silencio y dejó un sentido mensaje a través de redes sociales.

“Hoy arrestaron a mi esposo en Colombia. Como esposa no es fácil escribir estas palabras… Pero conozco a Samuel, conozco sus convicciones y sé por qué decidió regresar a Colombia aun sabiendo lo que podía suceder”, escribió.

“Hoy, más que nunca, quiero que sepa que sus hijos y yo estamos con él. Que lo amamos, que estamos orgullosos de él y que sabemos que defender aquello que uno cree muchas veces tiene un costo”, agregó.

De igual manera, Dania Sabrina enfatizó que estas circunstancias golpeaban a su familia, pero entendía que él había tomado estas decisiones por un objetivo específico.

“Samuel siempre nos ha enseñado que nuestras convicciones tienen que ser más fuertes que nuestras circunstancias. Hoy le toca demostrarlo de una manera que nunca hubiéramos querido, pero sé que permanecerá firme”, comentó.

Al agradecer, pidió a todas las personas que oren por él y lo tengan presente, velando por su seguridad y estabilidad mientras pasa la tormenta.

“A todos los que me han escrito, gracias. Les pido que hoy tengan especialmente a Samuel en sus oraciones. Que Dios lo cuide, lo fortalezca y lo acompañe. Te amamos, Samuel. Estamos contigo”, concluyó.