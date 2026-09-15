Martín Elías Jr. se pronunció tras el accidente del bus de su equipo que dejó dos muertos

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada cerca de Barbosa, Santander, dejó dos personas muertas luego de que una motocicleta y el bus que transportaba a la agrupación de Martín Elías Jr. chocaran en la carretera luego de que los músicos regresaran de una presentación en Chiquinquirá, Boyacá.

Tragedia en Santander: dos personas murieron en accidente con el bus de Martín Elías Jr.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27; ambos se movilizaban en la motocicleta y fallecieron como consecuencia del impacto.

La noticia generó preocupación entre los seguidores del cantante, pues inicialmente surgieron dudas sobre quiénes viajaban en el bus y si Martín Elías Jr. o alguno de los integrantes de su equipo se encontraba allí.

Martín Elías Jr. aclaró que no viajaba en el bus

Ante los mensajes y preguntas que comenzaron a circular, el artista utilizó sus redes sociales para explicar que no se encontraba en el vehículo al momento del accidente y confirmó que los integrantes de su agrupación están fuera de peligro.

“Gracias a Dios estoy bien porque no íbamos en el bus; toda mi agrupación también está bien sin ningún tipo de daño”, señaló Martín Elías Jr.

El cantante también se refirió a las dos personas que perdieron la vida en el hecho y expresó su solidaridad con sus familiares.

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“Lamentamos la muerte de esas dos personas; que Dios los tenga en la gloria. Esto es una situación que nadie desea”, manifestó.

El mensaje de Martín Elías Jr. sobre los viajes por carretera

En su pronunciamiento, el artista recordó que los desplazamientos constantes forman parte de la actividad de los músicos que realizan presentaciones en distintas regiones del país.

“Somos conscientes de todos los riesgos que tomamos al viajar por Colombia, pero todo eso vale la pena cuando vemos sonreír a nuestros seguidores”, expresó.

Además, pidió a sus seguidores que lo tengan presente en sus oraciones y aseguró que continuará trabajando para su público.

“Oren siempre por mí porque hasta el último día lucharé por dar todo por mi gente”, escribió.

El artista cerró su mensaje agradeciendo las muestras de preocupación que recibió tras conocerse el accidente: “Los amo”.

Por ahora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el choque. De acuerdo con la información preliminar, la motocicleta habría ocupado el carril por el que transitaba el bus, aunque serán las autoridades las encargadas de determinar las circunstancias del siniestro.