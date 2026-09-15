Nana Calistar entregó el horóscopo y advertencias en este martes, 15 de septiembre, para los 12 signos del zodiaco

Este martes 8 de septiembre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 15 de septiembre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Te has descuidado bastante en el terreno físico y ya va siendo hora de recuperar ese cuerpazo criminal que poco a poco has ido dejando en el abandono. Cuando atraviesas momentos de tristeza, estrés o desmotivación, tienes tendencia a comer de más, dejar el ejercicio y mandar todo a la fregada. Después te miras al espejo, no te gusta lo que ves y comienza otro círculo de quejas”.
- Tauro
“No temas a los cambios que comienzan a aproximarse, porque algunos llegarán precisamente para mostrarte qué camino te conviene tomar. Eres terco o terca como mula cuando ya te acostumbraste a determinada rutina, pero esta vez aferrarte podría salirte más caro que aprender a soltar. Algo que parecía seguro podría modificarse y obligarte a tomar una decisión importante”.
TAURO – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
Una relación prohibida podría ponerte la tentación enfrente, pero no naciste para ser plato de segunda mesa. Además, un proyecto comienza finalmente a rendir frutos …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Géminis
“No permitas que la inmadurez ni las pendejadas de otras personas te chinguen los buenos momentos que estás comenzando a vivir. Podrías notar un ambiente medio pesado entre compañeros de trabajo y ciertas amistades, sobre todo porque habrá gente pendiente de lo que haces, lo que compras y hasta de cómo te va. No necesitas comprobar si es envidia o simplemente mala leche; lo importante será no darles poder”.
- Cáncer
“Necesitas aprender a escuchar más a las personas que tienes alrededor, porque últimamente podrías estar sacando conclusiones antes de conocer la historia completa. No todo comentario lleva indirecta ni todo silencio significa que alguien está enojado contigo. Tu imaginación a veces trabaja horas extras y termina inventando problemas donde ni siquiera había material”.
CÁNCER – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
Un ex podría regresar pidiendo otra oportunidad, pero no olvides por qué terminó. En los dineros viene mejoría y hasta podría comenzar a cocinarse cambio de automóvil …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Leo
“Un cambio relacionado con tu trabajo podría terminar favoreciéndote mucho más de lo que imaginas. Al principio quizá no te agrade porque eres de los que se acostumbran a cierta manera de hacer las cosas y cuando te mueven el tapete hasta quieres sacar las uñas, pero espera antes de quejarte. Nuevas responsabilidades, cambio de horario, movimientos de personal o incluso una propuesta diferente podrían abrirte una puerta para demostrar lo que sabes hacer y mejorar tu situación económica”.
- Virgo
“Se abre un ciclo bastante intenso para ti, de esos donde vas a necesitar poner en orden ideas, sentimientos y prioridades antes de andar tomando decisiones con las tripas. Traes emociones acumuladas y podrías terminar descargándolas precisamente con las personas que más te quieren. Antes de contestar de mala manera o mandar a alguien a la fregada, pregúntate si realmente esa persona tiene la culpa o simplemente llegó cuando tú ya traías el costal lleno”.
VIRGO – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
El karma anda pisándote los talones, así que aguas con lo que dices. Una amistad a distancia podría empezar a agarrar otro sabor y convertirse en algo más …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Libra
“Un presentimiento podría ponerte frente a una oportunidad relacionada con dinero, trabajo o una entrada económica que no tenías contemplada. Tu intuición estará bastante despierta, así que si algo te dice que preguntes, investigues o te muevas hacia determinado lugar, hazle caso, pero tampoco confundas intuición con andar apostando hasta los calzones. La oportunidad requerirá que uses la cabeza y revises bien los detalles antes de comprometer tiempo o dinero”.
- Escorpio
“No temas a los cambios que comienzan a presentarse, porque algunos llegarán justamente para sacarte de lugares donde ya estabas demasiado cómodo o cómoda, pero donde también habías dejado de crecer. Se abren caminos diferentes para alcanzar metas que llevas tiempo persiguiendo, aunque tendrás que atreverte a modificar planes y dejar de querer controlar hasta el último detalle”.
ESCORPIÓN – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
Alguien del pasado podría querer regresar, pero ya sabes cómo terminó aquel desmadre. Lo bueno: en trabajo se abren oportunidades que podrían mejorar tus ingresos …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Sagitario
“Cuida más lo que estás comiendo, porque últimamente podrías andar metiéndole al cuerpo más harinas, refrescos, azúcar y antojos de los que necesitas, y después no vas a saber si estás inflamado si ya te tragaste la piñata completa. Si notas molestias digestivas persistentes, no las ignores y consulta a un profesional. También necesitas tomar más agua, moverte y dejar de creer que caminar del sillón al refrigerador cuenta como ejercicio”.
- Capricornio
“Si un amor del pasado vuelve a tocar tu puerta, piénsalo muy bien antes de abrirle, porque no todo lo que regresa lo hace con buenas intenciones. Has avanzado demasiado en el terreno sentimental como para regresar al mismo lugar donde anteriormente terminaste recogiendo tu dignidad con cucharita. Podrían aparecer mensajes inesperados, una llamada, una reacción en redes sociales o el clásico ‘me acordé de ti’ que muchas veces significa ‘quiero ver si todavía puedo entrar’”.
CAPRICORNIO – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
Un amor del pasado podría volver a tocar la puerta, pero no viene tan limpio como parece. Mientras tanto, un proyecto comienza a pintar muy bien en los dineros …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW
- Acuario
“No temas a los cambios que comienzan a moverse alrededor de tu vida, porque precisamente eso que tanto te incomoda podría convertirse en el empujón que necesitabas para salir del mismo círculo donde llevas rato dando vueltas. Si quieres resultados diferentes, tendrás que dejar de hacer las mismas fregaderas esperando que ocurra un milagro”.
- Piscis
“Inicias con cierto estrés y con la cabeza más revuelta que cajón de calcetines, porque traes sentimientos que no has sabido acomodar y decisiones que sigues dejando para después. Necesitas poner en claro qué quieres, hacia dónde vas y, sobre todo, qué chingados esperas de la vida, porque mientras no tengas eso definido, cualquier camino te parecerá bueno y terminarás llegando a lugares donde ni vela tenías en el entierro”.
PISCIS – 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 15, 2026
Una lengua suelta podría revelar algo que contaste en confianza. En el amor, alguien de redes viene con otras intenciones. ¡Aguas con quién dejas entrar! …VER MAS:https://t.co/9FoP9M9dgW