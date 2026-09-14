Este sería el eliminado de hoy en ‘MasterChef Celebrity’, según la inteligencia artificial

Este lunes 14 de septiembre se llevará a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity, en el que uno de los participantes deberá abandonar definitivamente la competencia del Canal RCN.

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En esta ocasión, los cocineros que están en riesgo son Emiro Navarro, Víctor Tarazona, Martha Restrepo, Marcela Carvajal, Tavo Bernate, Verónica Orozco y Virginia Lizcano, quienes deberán presentar sus preparaciones ante los jurados para intentar mantener su lugar en el programa.

La decisión final estará en manos de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, quienes evaluarán los platos y elegirán al participante que deberá despedirse del reality de cocina.

Antes de que se conozca el resultado oficial, se le pidió a una herramienta de inteligencia artificial que analizara el escenario y eligiera quién podría ser eliminado en la emisión de este lunes 14 de septiembre.

Según su predicción, Virginia Lizcano sería la próxima participante en salir del concurso gastronómico, teniendo en cuenta su desempeño en los retos anteriores, los resultados que ha obtenido a lo largo de la competencia y las dificultades que podría enfrentar en una prueba de eliminación.

Sin embargo, se trata únicamente de una predicción y no de un resultado confirmado. La decisión real dependerá de lo que ocurra durante el reto y de la evaluación que hagan los tres jurados sobre cada una de las preparaciones.

Virginia Lizcano tendrá que enfrentarse a Emiro Navarro, Víctor Tarazona, Martha Restrepo, Marcela Carvajal, Tavo Bernate y Verónica Orozco para conservar su lugar en la competencia.

El resultado se conocerá durante la emisión de MasterChef Celebrity de este lunes 14 de septiembre, cuando Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso anuncien quién deberá quitarse el delantal y abandonar definitivamente el programa.

Por ahora, la inteligencia artificial apunta a Virginia Lizcano como la posible eliminada, aunque será el capítulo de esta noche el que confirme si su predicción se cumple o si otro de los participantes termina saliendo de la competencia.