Anticipan noticia de James Rodríguez: saldría esta semana y “unos estarán contentos, otros no tanto”

El final de James Rodríguez en la Selección Colombia podría darse en cuestión de días nada más.

De acuerdo a la información que se maneja desde la semana pasada, ya ronda con fuerza la posibilidad de que el 10 renuncie por completo a un nuevo llamado a la Tricolor.

Lo sucedido recientemente en el Mundial 2026, así como su retorno a la Liga BetPlay después de un largo periodo en el exterior, hace pensar que el fin de su carrera se dará y empezará por cerrar el ciclo con el equipo nacional.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Es más, se pensaba que daría la noticia en la presentación del pasado viernes con Atlético Nacional, pero no fue así. No obstante, este lunes se reactivó todo y el anuncio no pasaría de “esta semana”.

Según lo emitido por el periodista Eduardo Luis en La FM durante la tarde de este lunes, “esta semana James se pronunciará al respecto (retiro de la Selección Colombia)”.

“Algunos estarán muy contentos, otros no”, complementó en su intervención durante el programa radial deportivo de las tardes.

En caso de ser así, el mediocampista se estaría negando ya a ser citado para los amistosos de finales de septiembre e inicios de octubre.

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Renovación llegaría con su adiós

No es un secreto para nadie que la relación entre Néstor Lorenzo y James Rodríguez es muy complaciente.

En muchas ocasiones, aunque el cucuteño no estuviera en su mejor momento, el argentino lo tenía en cuenta. Es más, para el Mundial 2026 el DT recibió críticas por llevarlo aun sin jugar con Minnesota United, club donde permanecía por aquel tiempo.

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La poca o nula participación de James en el campo para la Tricolor en la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos dejó una mala imagen del talentoso volante. A la par, también hizo que los dardos contra Lorenzo fueran más fuertes.

En busca de cerrar dicho capítulo definitivamente, se espera que el entrenador argentino ya replantee para su segundo ciclo como DT nacional un combinado sin David Ospina, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quien abiertamente ya decidió retirarse.

Yáser Asprilla ya ha sido parte de los procesos de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Como reemplazo a esos que ya van de salida, la idea es que Lorenzo llame a jóvenes como Yáser Asprilla, Nelson Deossa, Juan Manuel Rengifo, entre otros que vienen pidiendo pista desde hace un buen tiempo.

Fecha para la convocatoria

En el transcurso de esta semana, Néstor Lorenzo deberá dar la primera convocatoria luego de la disputa de la pasada Copa del Mundo.

Se proyecta que el día exacto sea el jueves, 17 de septiembre, pero aún la Federación Colombiana de Fútbol no confirma la información.

Néstor Lorenzo, con lista en mano, dirigiendo un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: AFP

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