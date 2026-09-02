Juan Fernando Quintero definió su futuro en Selección Colombia: anuncio oficial golpea a los hinchas

Juan Fernando Quintero no jugaría más con la Selección Colombia. Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, y en diálogo con el programa Saque Largo de Win Sports, el talentoso volante del Medellín habló respecto al tema.

Juanfer Quintero escogió los cuatro mejores jugadores en la historia de Colombia: “Para mí”

“Yo dije que yo me hacía a un costado porque sentía que ya había llegado mi momento, yo personalmente lo sentí así después de la frustración del Mundial 2026, y así se lo manifesté al cuerpo técnico y mis compañeros”, arrancó afirmando Juan Fernando Quintero.

Y cuando le preguntaron que si lo llamaran aceptaría, respondió: “No. Te voy a decir la verdad: son los momentos, y la frustración de perder es tan grande por tu país, es algo que te genera muchas cosas (...) En mi caso son tres o cuatro noches que no duermo porque sufro mucho por todos los que estábamos ahí”.

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Juan Fernando Quintero en el programa Saque Largo de Win acaba de confirmar que deja la selección y da un paso al costado para que lleguen nuevas generaciones



Gracias eternas Juan Fer por todo lo que diste a la selección pic.twitter.com/FgiVymYrVP — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) September 2, 2026

“Hay momentos que uno dice que es bueno salir y dar la oportunidad para que otro llegue y pueda asumir. El profe sabe que lo quiero, lo aprecio, le deseo lo mejor del mundo y el país es lo más hermoso que tenemos, que representamos, y es un orgullo”, sentenció.

Así las cosas, el nuevo proceso mundialista de Néstor Lorenzo, con la Selección Colombia, estaría marcado por un recambio generacional importante. No solo Juan Fernando Quintero, sino otros, como David Ospina, estarían cerca del adiós de la tricolor.

La historia de Juan Fernando Quintero en la Selección Colombia

Va más allá de una participación en la selección mayor, pues lo de Quintero en Colombia data desde procesos juveniles. Desde una temprana edad, deleitó al país con una zurda casi mágica, misma que varios hinchas lamentan despedir en estas últimas horas del plantel cafetero.

Mundiales juveniles, copas América y copas mundiales de mayores son algunos de los torneos que disputó Quintero con el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol en el pecho. Además, dejó goles de suma importancia, como el que le hizo a Costa de Marfil en Brasil 2014.

Ganó, junto a sus compañeros de aquel año, el Sudamericano sub-20 de 2013, mientras que integró la nómina que disputó la gran final de la Copa América 2024, misma que Argentina le arrebató a la Tricolor, con un gol de Lautaro Martínez, en Miami, Estados Unidos.

Un joven Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia sub-20 en 2013. Foto: FIFA via Getty Images

¿Néstor Lorenzo trataría de convencer a Juan Fernando Quintero para que se quede en Selección Colombia? Solo el pasar de los días lo confirmará, pero de momento, parece que el adiós del volante es casi un hecho.