Karina García rompe el silencio tras la ‘funa’ por sus comentarios sobre perros de raza: “La embarré”

La creadora de contenido y empresaria paisa Karina García ofreció disculpas públicas luego de la ola de críticas que suscitaron sus declaraciones durante una transmisión en vivo sobre la autenticidad de los perros de raza. El episodio generó un amplio debate en plataformas digitales en torno a la tenencia responsable y el respeto por los animales.

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La polémica comenzó el viernes 28 de agosto durante un directo en la plataforma TikTok. En dicha transmisión, García relató una anécdota personal sobre una amiga que recibió un perro de regalo.

Durante la conversación, la influenciadora cuestionó la pureza de la raza del perro —un supuesto Pomerania—, comparándolo despectivamente con su propia mascota, al afirmar que el suyo sí era “original” y refiriéndose al cachorro de su amiga con términos ofensivos. Asimismo, calificó de manera despectiva al hombre que le obsequió el animal.

Karina García encendió las redes por sus declaraciones. Foto: Foto: tomada de redes sociales

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata entre usuarios, organizaciones animalistas y diversas personalidades de la farándula nacional como Lina Tejeiro, Greeicy Rendón y la periodista Melissa Martínez, quienes expresaron su rechazo al uso de conceptos comerciales para calificar a seres vivos.

Ante el impacto de la ‘funa’, la creadora de contenido —quien se encuentra en estado de gestación— publicó un video de pronunciamiento en su cuenta oficial de TikTok para asumir la responsabilidad de sus palabras.

“Vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, perdón por ser tan imprudente, perdón por contar una historia que inundó las redes sociales de opiniones acerca de un tema tan delicado”, expresó la empresaria.

García reconoció que los comentarios de sus seguidores y de entidades dedicadas a la protección animal le permitieron dimensionar el error cometido.

“Los animales no son objetos, se cuidan, se valoran y se respetan”, enfatizó en su mensaje, asegurando que busca transformar la situación en un aprendizaje personal.

😡🚨 Un perro no se devuelve como una blusa que no quedó del color.



Lo que Karina García destapó no es solo una frase fea: es cómo mucha gente sigue tratando a un animal como accesorio de estatus.



¿Lo quieres porque te hace compañía… o porque se ve “fino” en fotos?



Un animal… pic.twitter.com/T5s4dTLUbo — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) September 2, 2026

Durante su intervención, la influenciadora abordó los señalamientos que circularon de manera paralela sobre un presunto abandono de su perro llamado Doki. García desmintió tajantemente estas versiones y explicó la situación médica y de comportamiento del canino.

Según su relato, el animal fue atacado por otro perro cuando era cachorro, lo que le provocó secuelas conductuales y episodios de agresividad que afectaron a personas de su entorno cercano.

Por recomendación y debido a su estado de embarazo, Doki permanece temporalmente bajo la custodia de su hermano y mánager, David, tras haber completado un proceso con un etólogo profesional.

La empresaria sostuvo que la mascota regresará a su hogar una vez existan las condiciones de seguridad adecuadas, subrayando que actualmente convive con seis perros en su residencia.

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Para finalizar su pronunciamiento, Karina García manifestó su intención de colaborar activamente con organizaciones enfocadas en el bienestar animal, poniendo a disposición sus canales digitales para difundir campañas de concientización.

“Quiero invitar a todas las fundaciones y a las personas que me están escribiendo a que cambiemos los insultos por trabajo en equipo”, puntualizó la influenciadora, señalando que busca dejar una enseñanza positiva tras la coyuntura.