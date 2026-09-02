Se conoce la verdad de Clara Chía dentro de la familia de Piqué; destapan detalle de la relación

Gerard Piqué atravesó un difícil momento personal tras conocerse el fallecimiento de su abuela paterna, Lina Rovira Montsant, quien murió el pasado martes a los 102 años en su residencia de Sant Guim de Freixenet, en Lérida.

Reaparece Piqué, bastante afectado, tras delicado tema que golpeó a su familia; se dejó ver en compañía de Clara Chía

El exfutbolista mantenía una relación cercana con su abuela, a quien llamaba cariñosamente “Iaia Lina”. Según se conoció, ella fue una figura importante en su vida y siguió de cerca su carrera deportiva, mostrando siempre orgullo por sus logros con el FC Barcelona y la Selección de España.

Aunque Piqué no estuvo presente en el velatorio realizado horas después del fallecimiento, este miércoles reapareció para asistir a la misa funeral y despedirse de su abuela. La ceremonia se llevó a cabo en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim de Freixenet.

El homenaje tuvo un carácter íntimo y reunió principalmente a familiares y personas cercanas. Gerard Piqué asistió acompañado por su pareja, Clara Chía, y mantuvo un perfil discreto durante el cortejo fúnebre.

La joven, una vez más, fue foco de miradas y curiosidad en medios y plataformas digitales, debido a la forma en la que se comportó en esta situación. La relacionista pública, lejos de lo que muchos creían, reafirmó la verdad de su papel dentro de la familia Piqué Bernabéu.

Según Vanitatis, Clara Chía dejó de lado el rol de la simple novia de Gerard, ubicándose como una integrante muy cercana y leal a los integrantes de este núcleo. La española construyó una buena conexión, logrando compartir en muchos espacios con todos.

Gerard Piqué y Clara Chía han asistido a la misa funeral por la abuela del exfutbolista, Lina Rovira, tras su fallecimiento a los 102 años Foto: Europa Press

De acuerdo con el medio internacional, el significado de la joven tenía un peso mayor, luego de cuatro años de relación amorosa con el exfutbolista. Sus paseos, viajes y presencia en diversas reuniones íntimas, solo dejaban en evidencia la complicidad que existía.

“Su presencia cobra especial significado porque no se trataba de un compromiso público ni de uno de los actos profesionales a los que la pareja acude ocasionalmente, sino de una despedida perteneciente a la esfera más íntima de los Piqué”, reseñó.

Vanitatis puntualiza que esta participación del evento familiar solo plasma la forma en la que se comportan todos con la mujer, siendo aceptada dentro de las dinámicas con Joan y Montserrat, sus suegros.

“La presencia de Clara este miércoles no es, sin embargo, un hecho aislado. Su integración en la familia de Gerard comenzó prácticamente desde los primeros meses de su relación. Ya en las Navidades de 2022 fue fotografiada en la Cerdanya junto a Joan Piqué y Montserrat Bernabéu”, apuntó el portal.

De esta manera, se profundiza en que Clara Chía fue acogida por la familia del famoso, llegando a ocupar un lugar clave dentro de esta historia.