Nicolás Arrieta reaccionó a las declaraciones de Kika Nieto sobre estudiar con IA y no pagar la universidad: “Estupidez real”

Kika Nieto generó debate en redes sociales luego de compartir una reflexión sobre la educación universitaria y el uso de la inteligencia artificial. La creadora de contenido se preguntó por qué, en la actualidad, muchas personas continúan pagando altas sumas de dinero para estudiar una carrera, teniendo a su disposición herramientas de IA.

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La influenciadora aclaró que no se arrepiente de haber estudiado en la universidad, pero aseguró que comenzó a cuestionarse el futuro de este modelo educativo.

“Yo salí de la universidad hace ya varios años, no me arrepiento de haber estudiado, no, pero sí me pregunto por qué hoy en día, que estamos, ¿qué?, en 2026, ¿por qué las personas siguen decidiendo pagar tantos millones de pesos por asistir a una universidad?”, expresó.

Kika Nieto también planteó que las universidades podrían desaparecer si no encuentran nuevas formas de adaptarse. Según explicó, actualmente existen herramientas como ChatGPT, Claude y Gemini que pueden ayudar a las personas a organizar planes de estudio, crear actividades y desarrollar procesos de aprendizaje.

“Con un poquito de disciplina creo que nos podríamos ahorrar lo que significa la matrícula”, afirmó la creadora de contenido al explicar su punto de vista.

Sus declaraciones llegaron a Nicolás Arrieta, quien decidió responder públicamente y mostró una posición completamente diferente. El influenciador utilizó el humor y la ironía para cuestionar la posibilidad de que una persona pueda reemplazar una carrera universitaria por un proceso de aprendizaje guiado únicamente por inteligencia artificial.

“Esa platica de la universidad se perdió, el cirujano allá aprendiendo con ChatGPT, ¿sí?, ‘¿cómo sacar un tumor del cerebro? YouTube 2026′”, comentó.

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Aunque Nicolás Arrieta reconoció que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, señaló que no siempre ofrece información correcta y que debe utilizarse con precaución.

“La inteligencia artificial es una herramienta interesante que hay que cuestionar siempre porque muchas veces no dice la verdad”, explicó.

Finalmente, dejó clara su opinión sobre la posibilidad de reemplazar completamente los estudios profesionales con herramientas tecnológicas. “No creo que reemplace un título universitario, yo no creo que sería buena idea que mi psicólogo se haya graduado en la universidad de ChatGPT”, afirmó.

Para terminar, Nicolás Arrieta fue contundente: “Esto no es inteligencia artificial, esto es estupidez real”.