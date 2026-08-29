Kika Nieto desató reacciones tras cuestionar costos universitarios y sugerir que se estudie con la IA: “No me arrepiento”

Kika Nieto se ha mantenido como una de las creadoras de contenido que más debates ha generado en Colombia debido a algunas de las publicaciones y opiniones que ha compartido públicamente. La influencer ha protagonizado diferentes controversias, especialmente por sus comentarios relacionados con la comunidad LGBTIQ+ y sus posturas frente a asuntos de carácter religioso.

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Sus declaraciones han provocado numerosas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han cuestionado abiertamente sus posiciones y la manera en que expresa sus puntos de vista. Estos episodios han hecho que la colombiana permanezca bajo la atención de miles de internautas.

Aunque en diferentes oportunidades la creadora de contenido ha intentado aclarar o solucionar las situaciones que han surgido alrededor de sus publicaciones, las críticas no han desaparecido por completo. Incluso, algunos usuarios han continuado dejando mensajes negativos y fuertes cuestionamientos en sus plataformas digitales.

Recientemente, Kika Nieto volvió a ser foco de reacciones en TikTok, debido a un post que realizó cuestionando los costos universitarios. La famosa habló acerca de lo que se pagaba en estas instituciones, viéndolo como algo muy elevado para miles de personas.

En sus palabras, la también presentadora mencionó que no se arrepentía de su experiencia universitaria y académica, pero consideraba que en la actualidad había otras formas de prepararse y aprender.

“Yo me gradué de la universidad hace ya varios años. Yo no me arrepiento de haber estudiado, pero sí me pregunto por qué hoy en día, que estamos en 2026, las personas siguen decidiendo pagar tantos millones de pesos por asistir a una universidad”, dijo en el post.

Aunque aclaró que toda esta interrogante había surgido de una conversación que tuvo, sí creía que las instituciones podían desaparecer si no se reinventaban con el paso del tiempo y las nuevas herramientas tecnológicas.

Kika Nieto hizo alusión a la inteligencia artificial, sugiriendo que, posiblemente, una persona podría aprender y formarse con disciplina y constancia a través de esta herramienta. La influencer reiteró que se le pediría un plan de trabajo especializado, logrando ahorrarse ese alto costo en matrícula.

“Que te genere un plan de trabajo a tres años estudiando de lunes a viernes durante cuatro horas, que te ponga los quizzes, las materias, retos, tareas, en fin”, afirmó.

@_kikanieto Me pregunto si hoy en día pagamos porque conocemos nuestra propia falta de disciplina o pagamos para hacer networking, pertenecer, hacer comunidad y alentarnos mutuamente … porque para nadie es un secreto que la información y el conocimiento ya no está supeditado al aula de clase. ♬ sonido original - 𝑲𝒊𝒌𝒂 𝑵𝒊𝒆𝒕𝒐

Ante este panorama, apuntó que existía la posibilidad de aprender con estas inteligencias artificiales, cambiando el rumbo de aprendizaje tradicional.

Estas declaraciones desataron críticas de miles de personas, quienes aseguraron que no se comparaba de ninguna manera, ya que la universidad entregaba un proceso más detallado y puntual. Adicional, enfatizaron en que esas certificaciones no las entregarían dichos servicios digitales.