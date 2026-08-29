José Fernando Patiño, quien perdió a su papá en el terremoto, tuvo inesperado encuentro con Alejandro Eder: “Una deuda contigo”

El sismo de magnitud 7,4 que afectó a Colombia dejó consecuencias devastadoras en varias zonas del territorio nacional. La emergencia no solo ocasionó importantes pérdidas materiales, sino que también golpeó a numerosas familias que vieron desaparecer sus viviendas y, en algunos casos, tuvieron que afrontar la pérdida o desaparición de familiares y animales de compañía.

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A medida que avanzaban las labores de atención, en redes sociales comenzaron a difundirse historias que reflejaban el impacto humano de la tragedia. Entre ellas estuvo la del periodista y antiguo presentador de Noticias Caracol, José Fernando Patiño, quien enfrentó horas de angustia por lo ocurrido con su padre, Darío Patiño Rivera.

El adulto mayor, de 78 años, quedó bajo los restos del edificio en el que residía en Cali luego del movimiento telúrico. En medio de la emergencia, José Fernando logró establecer comunicación con él por teléfono y emprendió rápidamente el viaje hacia la capital vallecaucana para conocer la situación y seguir de cerca las labores de rescate.

Una vez en la ciudad, el periodista se encontró con un panorama marcado por la destrucción y la incertidumbre. Durante varios días, sus familiares permanecieron pendientes de cualquier información que permitiera conocer qué había ocurrido con Darío, mientras los organismos de emergencia adelantaban las labores correspondientes entre los escombros.

Finalmente, la familia recibió la noticia más dolorosa. José Fernando Patiño confirmó mediante una publicación en su cuenta de Instagram el fallecimiento de su padre, Darío Patiño Rivera, y compartió con sus seguidores el profundo pesar que le produjo su muerte en medio de la tragedia provocada por el terremoto.

Semanas después de la tragedia, José Fernando Patiño tuvo un inesperado encuentro con Alejandro Eder, alcalde de Cali, con quien sostuvo una breve conversación al respecto de esta coyuntura.

El periodista no dudó en darle unas emotivas palabras, afirmando que estaba en “deuda” con el mandatario local por lo que habían gestionado por las víctimas de este suceso.

Eder: “¿Cómo está, hermano?”.

Patiño: “Tengo una deuda contigo, y es: agradecerte por las banderas que estás llevando, por el apoyo que nos has dado”.

Patiño: “Sé que no has dormido tampoco y que has sentido esto acá (le toca el pecho) Te agradezco mucho”.

Eder: “Bueno, no, muchas gracias, hermano”.

El video concluye con un emotivo abrazo, demostrando la unión y agradecimiento que había tras esta tragedia que golpeó al país.

Eder, en su post, escribió en el pie de foto: “Muchas gracias, hermano, por tus palabras. Aquí seguimos sin descanso para todos los caleños y para vos. Siento mucho tu pérdida y contás conmigo para lo que necesités. Un fuerte abrazo”.